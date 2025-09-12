Разделы

Сбербанк предупреждает: зафиксирован 10-кратный всплеск мошеннической активности с якобы кражей аккаунта в «Госуслугах»

Эксперты по кибербезопасности Сбербанка в течение нескольких дней фиксируют 10-кратный рост случаев использования мошеннической легенды с якобы кражей аккаунта в «Госуслугах». Схема состоит из нескольких этапов. Сначала мошенники звонят по мобильной связи под различными бытовыми предлогами. В основном звонки идут от имени управляющих компаний и организаций ЖКХ, служб доставки, поликлиник, налоговой службы, от имени этих компаний злоумышленники направляют сообщения с кодами для подтверждения доставки и других «услуг». Если человек называет код, злоумышленники направляют поддельное сообщение о входе в аккаунт «Госуслуг», которое содержит фейковый телефон службы поддержки сервиса, или сами звонят от имени сотрудников «Госуслуг». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Затем начинается следующий этап. Жертву запугивают: псевдосотрудники силовых структур сообщают, что из-за разглашения кода был взломан аккаунт и осуществляются переводы денег в поддержку терроризма и ВСУ. Угрожают уголовной ответственностью и внушают необходимость срочного «спасения» денежных средств с помощью перевода на «безопасный счет». Под психологическим давлением жертва выполняет все инструкции злоумышленников.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Эта легенда не новая, но мы видим, что многие россияне продолжают верить ей и пытаются переводить деньги по указанию мошенников. Мы в «Сбере» эти переводы благодаря антфирод-процессам своевременно выявляем и останавливаем. Многих наших клиентов мы также приглашаем в офис, чтобы открыть глаза на происходящее. Однако, людей запугивают так сильно, что иногда уходят часы, чтобы вывести из-под влияния злоумышленников, тогда мы в том числе зовем на помощь родственников жертвы, сотрудников полиции. В очередной раз призываю никогда и никому не сообщать коды из СМС, кем бы не представлялся звонящий. Если вас пытаются запугать ― это явный признак мошенничества, не делайте ничего по указаниям незнакомцев. Если есть какие-то сомнения или страхи, обратитесь за помощью в ближайший офис своего банка или МФЦ: сотрудники подскажут взломан ли ваш аккаунт на самом деле и все ли в порядке с вашими деньгами. Также рекомендую бесплатно подключить сервис «Определитель номера» в мобильном приложении СберБанк Онлайн – так вы минимизируете риск вступить в разговор с мошенником. Также подключите услугу «Близкие рядом», чтобы контролировать финансовые операции, например, своих пожилых родителей или детей».

