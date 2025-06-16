На продажу на «Авито» выставлено средство борьбы с БПЛА, предназначенное для защиты Белгородской области, утверждает губернатор

Губернатор Белгородской области сообщил об обнаружении на «Авито» системы радиоэлектронной борьбы, которая предназначалась для защиты округа от вражеских БПЛА. Несколько таких систем вовсе не использовались по назначению и пылились на складе, несмотря на почти ежедневные налеты украинских беспилотников.

Сделка на «Авито»

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), созданную для защиты Белгородской области от украинских БПЛА, была обнаружена на «Авито». Как пишет портал «Бел.ru», о выявлении такого объявления сообщил лично губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вдруг я вот увидел по сегодняшней информации, что одна из единиц РЭБа, которую мы передавали главам, была выставлена на "Авито"», – сказал глава региона (цитата по «Бел.ru»).

Купить такую систему мог буквально любой желающий. К моменту выхода материала соответствующее объявление в каталоге «Авито» не фигурировало – по всей видимости, оно было удалено, но пока неизвестно, кем именно – разместившим его пользователем или модераторами. Редакция CNews направила в «Авито» запрос и ожидает ответа.

В пресс-службе «Авито» сообщили «Бел.ru»: «В настоящее время все объявления о продаже РЭБ в Белгородской области направлены на дополнительную проверку». Однако редакция CNews убедилась, что многие из них доступны, как и возможность связаться с продавцами.



Запас должен быть всегда?

Гладков подчеркнул, что еще несколько месяцев назад как минимум одна из систем РЭБ, произведенная специально для защиты Белгородской области от вражеских дронов, лежала на складе в администрации в селе Мокрая Орловка. Она не была распакована и не использовалась по прямому назначению.

Глава региона отдельно подметил, что такое «применение» установки РЭБ его весьма удивило ввиду того, что Белгородская область очень часто подвергается налетам украинских беспилотников.

«Несколько месяцев назад я приезжал в Мокрую Орловку. Увидел в администрации не распакованную систему РЭБ, хотя количество обстрелов со стороны ВСУ и атак с помощью дронов крайне велико. Меня это возмутило и удивило», – сказал Гладков (цитата по «Бел.ru»).

Случайности не случайны

К моменту выхода материала существовала вероятность, что выставленная на «Авито» система РЭБ и система на складе в Мокрой Орловке – это одно и то же устройство. По крайней мере, пока нет доказательств обратного. Известно лишь, что Гладков поручил министру цифрового развития Белгородской области Сергею Четверикову установить местонахождение всех защищающих регион систем радиоэлектронной борьбы. Отдельно прозвучало требование выяснить место дислокации системы из Мокрой Орловки.

Пока неизвестно, успел ли продавец реализовать столь специфический товар посредством «Авито», и смогли ли представители белгородских властей связаться с продавцом через встроенные возможности «Авито».

«Серийный номер той самой установки РЭБ у нас есть. То, что выставлено на "Авито", мы тоже видим. Мне нужно визуальное подтверждение, что все единицы РЭБ, которые мы передавали в приграничье, находятся на месте. Потом уже будем разбираться персонально», – сказал Гладков (цитата по сайту «Белпресса»).

Средства радиоэлектронной борьбы всем и каждому

В современных реалиях системы радиоэлектронной борьбы стали весьма популярным товаром. Редакция CNews выяснила, что позволить себе такое устройство может почти каждый россиянин – цены в интернете на них начинаются от нескольких тысяч рублей.

На «Авито» продаются десятки самых разных РЭБ по всей стране – некоторые продавцы готовы отправить товар транспортной компанией или через «Авито Доставку», другие же согласны только на личную встречу. Значительная часть этих объявлений размещена в Белгородской области. Цена доходит до 5,2 млн руб.

РЭБ на любой вкус и кошелек

Многие предлагаемые РЭБ стационарные, но есть и мобильные. Также на «Авито» представлены непосредственно производители таких устройств, готовые выпустить любое количество РЭБ под любые «диапозоны» частот для последующей их установки на бронетехнику.