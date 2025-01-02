Российские военные испытывают БПЛА-матку для сброса FPV-дронов

В сети появились уникальные кадры натурных испытаний дрона-носителя ударных first person view (FPV)-коптеров и ретранслятора сигнала типа «Крыло» на одном из тыловых полигонов Министерства обороны России. Сам же дрон-матка обеспечивает возможность применения FPV-камикадзе на дистанции десятки километров.

Российские военные начали использовать дроны-матки для сброса FPV-камикадзе. Носители самолетного типа значительно экономят заряд батареи на FPV-дронах, увеличивают их дальность полета и ретранслируют сигнал. Об этом пишет в Telegram-канал «Русское оружие».

В интернете появились первые видеокадры испытаний дрона-матки ударных FPV-коптеров и ретранслятора типа «Крыло» на одном из тыловых полигонов Министерства обороны России.

На видео продемонстрировано, что дрон-матка несет на себе два FPV-камикадзе, каждый из которых после автоматической отстыковки управляется отдельно. По предварительным данным военных экспертов Telegram-канала «Русское оружие», этот беспилотник самолетного типа обеспечивает возможность применения двух FPV-дронов на дистанции 20-25 км.

В связи с тем, что Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине в феврале 2022 г. FPV-дроны использовались в боевых действиях крайне редко, но со временем ситуация изменилась. Ведущие дроны способны экономить заряд батареи, увеличивать радиус действия и ретранслировать сигналы для обычных FPV-разведчиков или же FPV-камикадзе. Данная технология в ходе СВО вызывает тревогу у Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку потенциально может использоваться для наблюдения, разведки или даже воздушных атак на военные объекты.

Схема работы у дрона-матки с одной стороны довольно проста, но с другой существуют ряд технологических ограничений. Одноразовые FPV-дроны цепляют к большим беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), а затем в нужной воздушной координате они открепляются от дрона-матки и с полным зарядом летят в тыл врага. Вблизи от цели дроны отделяются от платформы, и она, как пчелиная матка, управляет их роем, превращаясь в ретранслятор сигналов для FPV-дронов, помогая увеличивать радиус их работы, и делая их независимыми от расстояния до оператора. Там уже спокойно атакуют артиллерию и зенитные ракетные комплексы. В случае если противник не найден в каком-либо квадрате, то FPV-дроны возвращаются на свою платформу, а уже после летят на базу или другой пункт постоянного базирования. В видео ряд попал момент отделения от ведущего дрона-матки FPV-камикадзе.

Сложности применения дрона-матки

Применение дрона-матки FPV-дронов на фронте затруднено тем, что такой беспилотник обладает большими габаритами и низкой скоростью, его легко потерять вместе со всеми БПЛА, находящимися на борту.

Такого рода беспилотники пытаются создать с первых дней СВО - и Россия, и противник в лице Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Южной Кореи и Японии, а также всех государства Европейского союза (ЕС). Но спустя несколько лет на фронте лишь большое количество FPV-дронов и практически нет дронов-маток. Определенные стоп-факторы все существуют для этой технологии, ведь появление воздушной платформы усложнено тем, что если вы теряете тяжелый беспилотник, то вместе с ней вы лишаетесь и всех FPV-дронов на ней.

Платформа для дронов, как правило, летит высоко и медленно, поэтому ее очень легко подбить. Кроме того, такой аппарат сложно доставить на место пуска, развернуть и приготовить к полету. По данным «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский), хоть и в начале СВО все разработчики хотели создать некий авианосец, который бы отправлял 500-900 FPV-дронов в заданную область, но перспективы боевого применения под вопросом из-за противовоздушной обороны (ПВО) и активного применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

ЦКБР занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. Компанией создана линейка боевых FPV-дронов «Джокер». Последняя на сегодняшний день модель «Джокер-10» несет полезную нагрузку до 5 кг, развивая скорость до 100 км/ч (до 200 км/ч без полезной нагрузки). Научный костяк центра - выпускники Московского физико-технического института (МФТИ).

По мнению генерального директора ЦКБР Дмитрия Кузякина, дроны-матки будут эффективной лишь тогда, когда они смогут летать на высокой скорости и так же низко, как обычные FPV-устройства, для этого разработчикам предстоит изучить весь предыдущий неудачный опыт коллег в том числе и западный.

Создание научно-производственных центров

На формирование сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем (БАС) российским регионам в период с 2025 по 2027 г. включительно выделено около 21 млрд руб. Программа распределения средств содержится в законе от 30 ноября 2024 г. «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.».

Субсидии предоставляются на развитие разработки и серийного производства БПЛА, а также их компонентов и материалов. Создание научно-производственных центров возможно на базе технологической инфраструктуры особых экономических зон, промышленных технопарков, технопарков в сфере высоких технологий, территорий опережающего развития и инновационных научно-технологических центров.

В 2025 г. средства на формирование научно-производственных центров в сфере дронов получат Республика Татарстан (1,38 млрд руб.), Новосибирская область (1 млрд руб.) и Рязанская область (1,62 млрд руб.). В 2026 г. в перечень получателей денег входят: Республика Мордовия (2,05 млрд руб.), Нижегородская область (1,86 млрд руб.), Тульская область (2,14 млрд руб.), Ярославская область (1,9 млрд руб.) и город федерального значения Севастополь (2,05 млрд руб.). На 2027 г. намечено выделение средств для Приморского края (2,63 млрд руб.), Воронежской области (2,24 млрд руб.) и Калужской области (2,19 млрд руб.).

Резидентами научно-производственных центров могут являться юридические лица или индивидуальные предприниматели (ИП), занимающиеся выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ и производством продукции, компонентов и комплектующих в области БПЛА, а также средств защиты от противоправного применения дронов.