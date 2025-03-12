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МТС расширила сеть LTE на родине изобретателей гармошки-ливенки

ПАО «МТС» сообщает об усилении сети LTE в городе Ливны Орловской области. Запуск нового телеком-оборудования позволил расширить зону покрытия сети в западной части города и увеличить скорость мобильного интернета для работников промышленных предприятий и местных жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ливны — это древний город, известный старинными памятниками культуры и изобретениями, например, двухметровой гармошкой-ливенкой. А сегодня — это один из ведущих индустриальных центров Орловщины. Современная телеком-инфраструктура позволит предприятиям пользоваться высокоскоростным интернетом, а также внедрять цифровые решения для повышения эффективности.

«Предприятия Орловщины стали гораздо чаще использовать отечественные цифровые разработки. По спросу лидирует видеонаблюдение для обеспечения безопасности объектов, а также российские облачные сервисы. Поэтому мы продолжаем расширять сеть высокоскоростного интернета, и улучшаем покрытие там, где это необходимо бизнесу и жителям. Например, недавно мы усилили сеть LTE в селах Навесное и Сергиевское Ливенского района», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

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