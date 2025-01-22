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«МегаФон» ускорил мобильный интернет для научно-исследовательского института в Орле

Сотрудники проектно-конструкторского центра могут оперативно взаимодействовать с коллегами в процессе создания и разработки оборудования, общаться по видеосвязи и обращаться к необходимым источникам информации онлайн. Благодаря апгрейду телеком-инфраструктуры скорость мобильного интернета в районе НИИ Легмаш — одного из подразделений Орловского государственного университета теперь достигает 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В общей сложности в декабре 2024 г. специалисты «МегаФона» обновили более 10 базовых станций в четырех районах и двух городских округах Орловской области. Модернизация прошла в Ливенском, Новосильском, Новодеревеньковском и Орловском районах.

Среди прочего масштабные изменения затронули несколько образовательных учреждений, среди которых лицей №18 и НИИ Легмаш в Орле. Оператор модернизировал телеком-оборудование и развернул сеть в средних частотных диапазонах. Обновленная инфраструктура обеспечивает скорости передачи данных в помещениях до 50 Мбит/с.

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Цифровизация

«В декабре мы улучшили связь для важных образовательных объектов нашего региона и в небольших населенных пунктах. В частности, связь стала лучше в деревне Вахново, селах Козьминка и Паньково. Благодаря стабильному 4G-сигналу жители этих территорий могут оперативно получать услуги онлайн, общаться с близким и смотреть любимые фильмы», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

В общей сложности за 2024 г. специалисты компании построили и модернизировали более 240 телеком-объектов в регионе.

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