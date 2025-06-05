Разделы

Бизнес
|

«Ред Софт» и «Геоскан» подписали соглашение о сотрудничестве

Отечественный разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и российская группа технологических компаний «Геоскан» заключили соглашение о сотрудничестве в реализации программ импортозамещения в области информационных технологий. Подписанное соглашение предусматривает партнерство компаний в сфере разработки, внедрения и поддержки программного обеспечения.

Партнеры будут вместе работать над интеграцией программных продуктов «Геоскана» с операционной системой «Ред ОС» для обеспечения потребностей российских клиентов и образовательных учреждений. Перечень продуктов включает профессиональный софт для управления промышленными беспилотниками и программирования образовательных коптеров, тренажеры и симуляторы для отработки навыков пилотирования и программирования беспилотных воздушных судов и решения для обработки данных. Кроме того, стороны планируют проводить совместные образовательные мероприятия для повышения квалификации специалистов в ИТ-сфере.

От имени группы компаний «Геоскан» документ о партнерстве подписал генеральный директор «Геоскан Москва» Павел Степанов. Компанию «Ред Софт» представил заместитель генерального директора Рустам Рустамов.

Андрей Шарак, Lansoft, — о трех стратегических направлениях развития рынка
Импортонезависимость

«Отечественные операционные системы сейчас максимально востребованы, в том числе в образовательной сфере, и быстро развиваются. Так же стремительно растет отрасль беспилотной авиации. В этих условиях вопросы взаимодействия разработчиков платформ и прикладного программного обеспечения, качественной интеграции продуктов становятся принципиально важными. Только так можно сформировать полноценную экосистему российского софта, что расширит возможности для пользователей, обеспечит стабильную работу решений и, как результат, укрепит технологический суверенитет страны», – отметил генеральный директор «Геоскан Москва» Павел Степанов.

«Партнерство с «Геосканом» подтверждает нашу приверженность стратегии укрепления позиций российских разработчиков на внутреннем рынке и позволяет нам предложить заказчикам уникальные отечественные отраслевые продукты, соответствующие международным стандартам качества», – отметил заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

Intel: Мы палец о палец не ударим, если потенциальная маржа продукта меньше 50%

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

«Микран» ликвидирует «дочку», которая должна была выпускать российские гражданские микросхемы

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Россиян обяжут покупать ноутбуки с российским Linux. Его будут устанавливать принудительно. Опрос

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще