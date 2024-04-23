Платформа для обновления IoT-устройств RITMS UP2DATE и другие проекты компании «ЦПР РТСофт» переехали на GitFlic

Аутсорс-разработчик ПО «Центр программных разработок РТСофт» (ООО «ЦПР РТСофт») начал сотрудничество с входящей в «Группу Астра» компанией «РеСолют» и разместил на платформе для работы с исходным кодом GitFlic свои приватные и публичные проекты и репозитории. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Российская платформа станет доверенным сервисом. «ЦПР РТСофт» будет использовать ее для хранения собственных проектов, их распространения и популяризации, а также для разработки в рамках коммерческих контрактов.

Одним из ключевых и значимых для рынка проектов, размещенных на GitFlic, стала «открытая» SaaS-платформа RITMS UP2DATE, ориентированная на компании с многотысячным парком мультивендорных IoT-устройств: от «умных» счетчиков до фитнес-трекеров. Решение позволяет одновременно обновлять прошивку более 1 млн девайсов, его применяют для развертывания и обновления IoT-инфраструктуры. При этом любой желающий может не только воспользоваться исходным кодом платформы, но и доработать его, чтобы адаптировать под свои индивидуальные потребности.

«В Open Source-проектах нередко участвует сразу много разработчиков, и объем кода может быть очень большим. В таких случаях платформа GitFlic — это оптимальный ресурс, так как она надежна, производительна и способна обеспечивать эффективную работу с масштабными репозиториями при высокой нагрузке. Нашим клиентам доступна интеграция со средствами разработки и системами отслеживания ошибок, что значительно упрощает процесс создания и развития «открытых» и коммерческих продуктов. Мы рады, что компания «ЦПР РТСофт» выбрала наш сервис, это свидетельствует о высоком уровне доверия к GitFlic как к стабильному и безопасному импортонезависимому инструменту. Выбор ведущих российских разработчиков — показатель качества нашего софта и залог его достойной репутации на рынке», — отметил Максим Козлов, технический директор компании «РеСолют».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem, «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», облако Rusonyx, ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Центр программных разработок РТСофт» (ООО «ЦПР РТСофт») входит в группу компаний «РТСофт» и занимается специализированным программным обеспечением, информационными системами и приложениями. Более чем за 25 лет работы в сфере промышленной автоматизации вендор реализовал тысячи проектов. В портфеле компании продукты для атомной, нефтегазовой обрабатывающей промышленности, ГОК, ТЭК, сфер транспорта, автомобилестроения и пр.