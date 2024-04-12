Новая услуга в мире баз данных: Центр компетенций по миграции с IBM DB2 на СУБД Tantor

Центр технической ИТ-поддержки (ЦТИТП) объявляет о запуске Центра компетенций по миграции с IBM DB2 на СУБД Tantor. Данное решение обеспечит заказчикам бесперебойную эксплуатацию ИТ-систем, построенных на зарубежном программном обеспечении, и, как итог, органичный процесс импортозамещения ПО. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

IBM DB2 представляет собой семейство ПО для управления реляционными базами данных. В программных продуктах реализованы функции на основе ИИ, помогающие управлять как структурированной, так и неструктурированной информацией в локальных и мультиоблачных средах, обеспечив при этом их простоту и доступность.

СУБД Tantor — база данных, разработанная компанией «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») на основе PostgreSQL, с повышенной производительностью и встроенной системой управления и мониторинга. Решение зарегистрировано в «Реестре российского ПО» Минцифры России.

В комплекс услуг Центра компетенций входит экспертное сопровождение процесса перехода от DB2 к PostgreSQL, включая анализ, планирование и реализацию; предоставление стратегии миграции с учетом специфики бизнеса заказчика, с гарантией минимальных рисков и простой интеграции. Кроме того, Центр предлагает компаниям-клиентам обучение персонала и консультации по использованию PostgreSQL.

«Открытие Центра компетенций – шаг навстречу запросам наших клиентов. Мы уверены, что залогом успеха проекта по миграции является тесное взаимодействие специалистов заказчика, вендора и партнера по миграции. Уже сегодня наши клиенты получают ощутимую пользу от перехода на открытую, гибкую и надежную СУБД Tantor», – сказал Александр Клименков, директор по стратегическому развитию ООО «ЦТИТП».

«СУБД Tantor в связке с платформой мониторинга и администрирования не только закрывает потребности в СУБД, но и позволяет сделать процесс миграции прозрачным, а соответственно, более быстрым и качественным. Мы стараемся помочь нашим партнерам и клиентам перейти на российский софт с минимальными затратами и максимальным эффектом, За 2023 г. они успешно провели сотни тестовых проектов миграции, отметив при этом особую значимость использования платформы Tantor в данном процессе. Мы в свою очередь получили неоценимую обратную связь, и многие функциональные возможности, о которых просили нас клиенты, уже реализованы в наших продуктах или будут реализованы в ближайшее время. Таким образом, выбирая в качестве целевой СУБД продукты Tantor, заказчики приобретают опыт тех проектов, в которых мы уже принимали участие. Уверен, наши будущие разработки выведут в ближайшее время клиентов на более качественный технологический уровень использования СУБД Tantor», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

ООО «ЦТИТП» создано в марте 2022 г. на базе московского офиса IBM и специализируется на оказании услуг безвендорной технической поддержки ПО производителей, ушедших из России, сопровождении PostgreSQL. В составе компании – инженеры, разработчики и администраторы PostgreSQL, Oracle, IBM Db2, MS SQL Server. Инженеры имеют многолетний опыт работы как с российскими продуктами, так и с продуктами иностранных вендоров. Компания осуществляет комплексное сопровождение баз данных, предоставляет услуги по управлению БД, мониторингу, бэкапам, миграциям, обновлениям и масштабированию.