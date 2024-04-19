Directum подтвердил совместимость своих продуктов с СУБД Tantor

«Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») и Directum завершили серию проверок совместимости СУБД Tantor в редакциях Basic и Special Edition с линейкой продуктов Directum. Разработчики гарантируют, что вместе с российской СУБД можно без ограничений использовать ECM/BPM-систему Directum RX, продукт для интеллектуальной обработки текстовой информации Directum Ario One, систему управления кадровыми процессами и документами Directum HR Pro и ПО для управления проектами и командами Directum Projects. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Специалисты провели испытания, затронувшие всю функциональность систем, и убедились в их корректной работе в связке. Совместимость продуктов Directum с отечественной СУБД Tantor расширит возможности российского бизнеса в создании импортонезависимой корпоративной инфраструктуры.

«Залог успеха любой компании — это люди. Чтобы обеспечить эффективную и оперативную работу с персоналом, организации давно используют разные профильные ИТ-решения, и сейчас, когда их вендоры уходят с рынка, нам важно предоставить своим клиентам продукты с аналогичным функционалом и качеством. Подобные системы используют не обособленно, а всегда в комплексе с СУБД и другим софтом, поэтому очень важно сделать так, чтобы все они были совместимы. Мы думаем, что подтверждение корректной работы сразу целой линейки ПО от компании Directum в едином контуре с Tantor станет хорошей новостью для многих заказчиков, и благодарим коллег за сотрудничество. В дальнейшем наши команды продолжат активное взаимодействие, чтобы на российском рынке всегда были доступны самые надежные и актуальные технологии», – сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».

«Понимая потребность бизнеса в надежности ИТ ландшафта, построенного на базе отечественного ПО, мы создаем наши продукты в связке с другим российским софтом, развивая их взаимодействие. Совместимость продуктов Directum с СУБД Tantor позволит еще большему числу российских компаний выстроить эффективную работу на качественном импортонезависимом программном обеспечении», – отметил Дмитрий Петров, руководитель по работе с технологическими партнерами Directum.

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Tantor — российская СУБД и платформа для управления базами данных на основе PostgreSQL. Разработана ООО «Тантор Лабс», которая входит в «Группу Астра».

ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Directum — российский разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости. Вендор оказывает услуги в сфере выстраивания цифрового взаимодействия: анализ бизнес-процессов, создание, внедрение и сопровождение ИТ-решений для организаций различных масштабов и отраслей. Программные продукты Directum включены в реестр Минцифры.