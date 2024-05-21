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Разработчик RuBackup оказывает поддержку пользователям через бесплатный сервис с открытым кодом

Компания «Рубэкап» (входит в «Группу Астра») перешла на популярное OpenSource-решение отслеживания ошибок, что значительно улучшило качество и скорость обслуживания пользователей системы резервного копирования RuBackup. Инструмент позволяет сервисным специалистам оперативно реагировать на запросы пользователей и сообщать о проблемах по всей цепочке управления данными. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ранее пользователи RuBackup обращались в техническую поддержку через форму на официальном сайте компании, после чего коммуникация продолжалась по электронной почте. Новый сервис открывает доступ каждому пользователю ко всем поступающим запросам от других пользователей и ответам на них, что упрощает поиск решений аналогичных проблем. Имеется возможность добавлять свои комментарии и уточнения к любому обсуждению. Также можно оставлять свои пожелания, касающиеся улучшения работы приложения. Другие пользователи могут дополнять их своими идеями и деталями.

Все обсуждения сгруппированы по тикетам, которые, в свою очередь, можно классифицировать по компонентам, версиям ПО и операционным системам, а также по степени критичности проблемы. По каждому запросу доступен статус решения проблемы – «принят», «отклонен», «Передано разработчикам», «решен». Для более комфортной работы можно применить индивидуальные настройки и осуществлять поиск по зарегистрированным запросам, связанным с ключевыми словами/фразами.

В ближайшей версии RuBackup 2.1, которая сейчас готовится к выходу, новый инструмент сервиса технической поддержки позволит разработчикам эффективнее взаимодействовать с пользовательским сообществом, получать обратную связь, замечания и предложения по улучшению работы приложения.

«Внедрение нового сервиса в работу технической поддержки нашей компании – это значительный шаг вперед в стремлении обеспечить пользователям максимально комфортные условия для эффективного решения технических проблем. Мы уверены, что благодаря системе отслеживания ошибок они смогут быстрее находить ответы на свои запросы, взаимодействуя со специалистами техподдержки», — сказал Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «Рубэкап».

Что делать, если инфраструктура не успевает за ростом бизнеса?
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Помимо бесплатной технической поддержки, компания «Рубэкап» продолжает оказывать поддержку клиентам на коммерческой основе. Ее получают все обладатели действующих лицензий СРК RuBackup.

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem, «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», облако Rusonyx, ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

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