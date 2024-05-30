Новая версия RuBackup стала быстрее и производительнее

Компания «Рубэкап» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии системы резервного копирования RuBackup 2.1. В этот релиз разработчики внесли множество усовершенствований и новых возможностей, повышающих производительность, функциональность и удобство использования. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Нововведения затронули целый ряд аспектов в работе системы: повышена производительность при передаче резервных копий на сервер РК, добавлены новые возможности для работы с PostgreSQL, выпущен новый веб-интерфейс для управления СРК RuBackup, появилась возможность использования моментальных снимков при резервном копировании файловых систем и прочие особенности.

Так, благодаря увеличению количества параллельных сетевых подключений клиента к серверу, а также параллельной обработке данных на сервер, процесс передачи резервных копий на сервер стал осуществляться быстрее. Ускорение бэкапа также повышает общую производительность и эффективность СРК, что особенно важно при работе с большими объемами данных.

Возможность использования снапшотов LVM и dattobd для создания консистентных резервных копий файловых систем (ФС), появившаяся в СРК RuBackup 2.1, позволяет создавать мгновенные снимки ФС в состоянии, гарантирующем неизменяемость данных в ходе процесса резервного копирования.

Расширены возможности для инкрементального резервного копирования СУБД PostgreSQL. Добавление режимов Ptrack, Delta и Page для создания разностного бэкапа СУБД PostgreSQL улучшает его гибкость и скорость. Добавлена поддержка резервного копирования и восстановления новейшей версии СУБД PostgreSQL 16, а также контроль целостности цепочки WAL (Write Ahead Log) файлов при бэкапе. WAL-файлы содержат записи обо всех изменениях в базе данных. Лидирующий узел в кластере Patroni PostgreSQL при резервном копировании теперь определяется автоматически. Также появилась возможность бэкапа и восстановления PostgreSQL по server less технологии: обновленный модуль, кроме обычных режимов передачи резервных копий, может взаимодействовать непосредственно с S3-хранилищем, минуя сервер резервного копирования.

Разработан и включен в состав RuBackup 2.1 новый веб-интерфейс Tucana — веб-версия главного инструмента для администрирования RuBackup. В отличие от нативной версии RBM, веб-приложение работает в обычном браузере и использует REST API.

Полезные опции найдут для себя заказчики, у которых установлено несколько экземпляров СРК RuBackup. Добавлена функциональность по перемещению (экспорту и импорту) резервных копий между независимыми инсталляциями средств резервного копирования.

Начиная с версии СРК RuBackup 2.1 для последующих версий продукта будет обеспечиваться совместимость между серверной и клиентской частями с возможностью отставания клиентской версии на один шаг, то есть клиентская часть СРК RuBackup 2.1 будет совместима с серверной частью 2.1 Update 1, клиентская часть RuBackup 2.1 Update 1 будет совместима с серверной частью RuBackup 2.1 Update 2 и т. д. Данная функциональность введена для возможности бесшовного постепенного обновления системы резервного копирования без необходимости обновления всех компонент СРК одновременно. Однако компоненты серверной группировки (основной сервер, резервный сервер и медиасервер) должны быть обновлены до одной и той же необходимой версии.

Ряд улучшений доступен в экспериментальном режиме. Это означает, что они прошли дизайн-тестирование, но не были подвергнуты полноценному функциональному и нагрузочному испытанию. Среди таких нововведений — анализ занятого места и очистка журналов. Новая версия RuBackup 2.1 может быть установлена как новая инсталляция, так и обновление с RuBackup 2.0 Update 3.

«Апгрейд RuBackup демонстрирует нашу приверженность постоянному совершенствованию продукта и предоставлению клиентам передовых решений для информационной безопасности. Мы постоянно получаем обратную связь от заказчиков, анализируем ее, а лучшие идеи воплощаем в новых версиях нашего решения. Как итог, СРК стала удобнее, быстрее и надежнее. Ее использование позволит нашим клиентам на порядок повысить качественный уровень защиты данных», — сказал Андрей Кузнецов, основатель компании «Рубэкап».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem, «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», облако Rusonyx, ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.