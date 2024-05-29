GitFlic автоматизирует задачи разработки ПО

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии российской платформы для работы с программным кодом GitFlic. В версии GitFlic 3.1.0 появилась поддержка динамических анализаторов кода (DAST). Данный функционал позволяет интегрировать сторонние динамический анализаторы кода и внедрить процесс анализа кода внутри CI/CD. Таким образом данная функция дает возможность обнаруживать потенциальные уязвимости в коде еще на этапе его тестирования. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В GitFlic 3.1.0 улучшен процесс CI/CD путем внедрения дочерних конвейеров. Данный функционал позволяет создавать конвейеры из других по принципу «родитель-ребенок». Также был расширен список ключевых слов в конфигурационном файле CI/CD, это в совокупности дает возможность создавать более гибкие конвейеры, что, в свою очередь, увеличивает эффективность процесса непрерывной интеграции кода.

В новой версии платформы GitFlic реализован планировщик конвейеров. Этот механизм автоматизирует задачи, связанные с разработкой, такие как запуск тестов, сборка кода и развертывание приложений. Это позволяет разработчикам освободиться от рутинных операций и сосредоточиться на более важных задачах.

Процесс передачи и чтения чувствительных переменных внутри конвейера стал более безопасным благодаря интеграции с хранилищем секретов Valut. Теперь можно подключить хранилище секретов напрямую в GitFlic и использовать его для работы с CI/CD при передаче такой информации, как, например, пароли и ключи внутри каждой задачи.

Автоматизировано слияние веток в запросах на слияние (MR, Merge request) по заданным условиям. Пользователи могут настроить правила слияния на основе условий, таких как, например, количество утверждений или статус проверок, чтобы автоматически удовлетворять запросы MR, соответствующие критериям, что экономит время и упрощает процессы в командах разработчиков.

Среди ключевых изменений стоить отметить добавление функционала результирующего конвейера. В предыдущей версии платформы при его включении изменения в запросе на слияние можно было удовлетворить. Теперь же создается результирующий конвейер, в котором происходит слияние кода и его тестирование. В случае успешного выполнения появляется возможность слить изменения в целевую ветку и сделать процесс объединения изменений более контролируемым и предсказуемым.

В GitFlic 3.1.0 предустановлен вывод участников организации и упрощено добавление новых членов команды в проект, оптимизирована общая работа сервиса, в частности — запросы на слияние и загрузки файлов в дереве. Сделан ряд других нововведений, улучшений и исправлений в механизмах поиска, загрузки файлов, политиках доступа и в интерфейсе. Также появилась поддержка команды git blame. Она отображает метаданные автора, связанные со строками, которые были внесены в файл при коммите. Эта команда позволяет изучить определенные этапы изменений файла и узнать, кто внес последние правки в строку.

Обновлен API GitFlic 3.1.0 В него были добавлены методы для администратора сервиса, для смены пароля пользователя, а также для создания форка проекта.

«С каждым обновлением мы стараемся сделать работу нашей платформы GitFlic не только более функциональной, но и интуитивно понятной и удобной для всех участников процесса разработки. Версия 3.1.0 открывает новые возможности для эффективной и синхронизированной работы, делая управление проектами проще, быстрее и надежнее. Это подтверждается стремительным ростом пользовательской аудитории платформы, которая включает в себя не только небольшие команды и стартапы, но и ведущие российские ИТ-компании с масштабными проектами федерального уровня», — сказал Максим Козлов, технический директор компании «РеСолют».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem, «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», облако Rusonyx, ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.