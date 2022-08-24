Разделы

Бизнес
|

«Т1 интеграция» и «Инфомаксимум» заключили партнерское соглашение

«Т1 интеграция» заключила партнерское соглашение с компанией «Инфомаксимум», разработчиком системы активной бизнес‑аналитики Proceset. Интегратор будет распространять, внедрять и кастомизировать решение вендора под существующие потребности заказчиков.

Решение Proceset объединяет в себе следующие технологичные инструменты: Process Mining – процессная аналитика для контроля качества выполнения процессов и нахождения в них проблемных зон; Business Intelligence (BI) – создание аналитических отчетов; Automation – автоматизация действий и принятия бизнес‑решений на основе анализа данных и заложенных сценариев реакции на события; Task Mining – мониторинг бизнес-действий сотрудников для анализа трудозатрат на операции и поиска способов оптимизации.

«Сегодня потеря контроля над ИТ-процессами сравнима с потерей контроля над компанией. Proceset не только в полной мере может заменить любое зарубежное решение для бизнес-анализа, но и значительно расширить его возможности функциями процессной аналитики. Ее ключевая задача – выявить слабые места в бизнес-процессах и проанализировать возможность их усовершенствования путем автоматизации. Реализуется подобный функционал за счет комплексного мониторинга и обработки данных из всех информационных систем компании. По результатам проведенной аналитики разрабатываются предложения по оптимизации процессов, оценивается потенциальный экономический эффект, – отметил Александр Бочкин, директор компании Инфомаксимум. – Партнерство с «Т1 интеграция» – это значимый шаг к увеличению распространения наших продуктов на отечественном рынке».

10 простых шагов: Как выйти на новые внешние рынки с помощью платформы «Мой экспорт»
Бизнес

«Большинство иностранных вендоров систем класса Process Mining приостановили выдачу новых и продление старых лицензий в России. Proceset демонстрирует высокие результаты работы и обладает большим потенциалом стать значимым игроком отечественного рынка процессной аналитики. «Т1 интеграция» будет внедрять решение «Инфомаксимум» новым клиентам и импортозамещать у тех, кто уже использует зарубежные системы», – сказала Людмила Игнатова, коммерческий директор компании «Т1 интеграция».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Генпрокуратура переводит свою бухгалтерию по всей России с «Паруса» на «1С»

«Ростех»: в России серьезный дефицит ИТ-кадров. Требуются специалисты по десяткам направлений

Склады крупнейших производителей ПК лопаются от готовой продукции. Чтобы избавиться от нее, бренды будут мощно снижать цены

Oracle обвиняют: Вы создали машину глобальной слежки и собрали досье на 5 миллиардов человек

Топ-менеджеры российского SAP хотят выкупить его у немецких хозяев

Конференция CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» состоится 15 сентября

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие планетарные миксеры: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные ирригаторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий

Новая идея хранения энергии: городские высотки превращаются в батареи

В космосе найден источник нейтрино — ключ к загадке появления космических лучей
Показать еще