«Т1 интеграция» и Promease Soft совместно продвигают отечественное решение класса Process Mining

Российский системный интегратор «Т1 интеграция» стал партнером компании Promease Soft («Промиз софт»), разработчика решения класса Process Mining. Это решение помогает компаниям находить и устранять узкие места в бизнес-процессах, оптимизировать затраты на их ведение.

В качестве официального партнера компании «Промиз софт» «Т1 интеграция» станет дистрибьютором лицензий ПО Promease, будет оказывать услуги по внедрению и поддержке решения, а также обучать работе с данным программным обеспечением.

Решение Promease помогает воссоздать и исследовать цифровые копии реальных бизнес-процессов. Для этого оно в автоматическом режиме извлекает данные из информационных систем организаций и формирует наглядную модель процесса – в том виде, в котором он реально действует в компании. Визуализация процесса as is («как есть») позволяет всесторонне исследовать его, в том числе с помощью искусственного интеллекта, и при необходимости скорректировать нежелательные сценарии процесса.

Решение Promease входит в реестр отечественного программного обеспечения. Оно может как быть развернуто в контуре ИТ-инфраструктуры клиента (on-premise), так и предоставляться в качестве облачного решения (on-cloud).

«Более чем 20-летнюю экспертизу компании в бизнес-анализе мы вложили в разработку Promease, и наш продукт был по достоинству оценен и верифицирован профессиональным сообществом. Результатом анализа цифровых двойников становится быстрое принятие верных решений по управлению процессом на основе данных о его реальном течении. Это отмечается в проектах по оптимизации для компаний любых отраслей – банковского сектора, ритейла, промышленности и т.д., – сказал Константин Голоктеев, генеральный директор компании «Промиз софт». – Приветствуем «Т1 интеграцию» в нашей партнерской сети. Опыт компании в реализации значимых проектов на базе технологии Process Mining будет полезен для продвижения нашего продукта».

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«Наш более чем десятилетний опыт построения систем мониторинга показывает, что осведомленность потенциальных заказчиков о возможностях технологии Process Mining по-прежнему недостаточна. Особенно это касается отечественных решений. При этом уровень проработки Promease делает его сопоставимым по функциональности с западными продуктами. Логичным шагом стало включение его в наш портфель цифровых инструментов управления бизнес-процессами», – отметила Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 интеграции».

Исследование «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху», проведенное в России PwC и Abbyy, показывает, каждая вторая компания планирует использовать процессную аналитику в перспективе двух-трех лет. 16% компаний уже применяют интеллектуальный анализ хотя бы в одном бизнес-процессе, а еще 6% – ведут пилотные проекты. Process Mining уже активно применяют в нефтегазовом секторе (75% представителей индустрии) и банки (43%). Наибольшую пользу от этих решений 66% компаний видят в оптимизации процесса закупок. 63% отметили повышение качества клиентского обслуживания, а 60% – указали на преимущества для логистики.