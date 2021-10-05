В компании «Т1 интеграция» назначен коммерческий директор

Российский системный интегратор «Т1 интеграция» объявил о назначении Людмилы Игнатовой на должность коммерческого директора.

В круг ее обязанностей на новой должности войдут развитие коммерческой функции, оптимизация бизнес-процессов, совершенствование регламентов и стандартов работы. Важным вектором станет развитие отношений с ключевыми клиентами, вывод «Т1 интеграции» на новые рынки и укрепление позиций в существующих направлениях деятельности компании.

«Перед «Т1 интеграция» стоит задача увеличить свое присутствие на российском ИТ-рынке. Помимо традиционных для компании отраслей финансов, телекома и госсектора, мы планируем развивать сотрудничество с крупным бизнесом из других сегментов экономики – розничной торговлей, нефтегазом, транспортом, энергетикой. Для достижения цели и выхода компании на качественно новый уровень мы усиливаем свою команду профессионалами, которые чувствуют тренды рынка и в работе ориентируются на применение лучших практик. Уверен, что разносторонний и системный опыт Людмилы в сфере ИТ-продаж будет полезен нашей команде», – сказал Сергей Лобов, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам группы компаний Т1.

Людмила Игнатова окончила Московский государственный автомобильно-дорожный институт, технический университет (МГАДИ-ТУ) по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления».

С 1997 г. Людмила Игнатова работала в сфере ИТ в таких компаниях как «Оптима», Philips, Viewsonic. В 2009 г. она пришла в Microsoft, где вела уникальный проект для «Оргкомитета Сочи 2014», стояла у истоков Единой автоматизированной системы отделений почтовой связи (ЕАС ОПС) для «Почты России». В 2014 г. перешла в компанию Tegrus, где последовательно возглавляла департамент программного обеспечения, департамент закупок и работы с вендорами под управлением, а в 2017-2020 гг. была генеральным менеджером компании. За это время оборот компании вырос более чем в два раза, она участвовала в значимых для государства проектах в рамках подготовки Чемпионата мира по футболу в 2018 г.