«Т1 Интеграция» и «ССТэнергомонтаж» планируют развивать решения для промышленных предприятий

«Т1 Интеграция» (входит в холдинг «Т1») и инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж», производитель систем электрообогрева для промышленности, подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны будут развивать комплексные решения для систем электрообогрева, взрывозащищенного электрооборудования и кабельно-проводниковой продукции.

Компании планируют вести совместную исследовательскую деятельность с целью выпуска уникальных технологических решений для промышленных предприятий. Разработки направлены на организацию бесперебойной работы и защиты оборудования, технологических установок, трубопроводов, промышленных площадок крупных компаний в условиях Крайнего Севера, во взрывоопасных и агрессивных средах, а также на нефтедобывающих платформах.

«Сотрудничество с компанией «ССТэнергомонтаж» позволит нам эффективно решать стратегические задачи отечественных предприятий в условиях импортозамещения. Вместе мы будем наращивать компетенции в области разработки систем электрообогрева в ответ на запросы крупных компаний нефтегазовой, нефтехимической индустрий и других ключевых отраслей экономики», — сказала Людмила Игнатова, коммерческий директор компании «Т1 Интеграция».

«Мы нацелены на развитие и усиление партнерства с одним из крупнейших игроков российского ИТ-рынка. Глубокая экспертиза и высокий профессионализм двух компаний позволят реализовать сложные технологические проекты, а при разработке решений стремиться к максимальной надежности систем безопасности и интеграции с ранее установленным оборудованием. Уверен, общие усилия будут способствовать модернизации систем промышленных предприятий с минимальными финансовыми затратами», — отметил Илья Чистаков, коммерческий директор «ССТэнергомонтаж».