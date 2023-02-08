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VolgaBlob и «Т1 интеграция» заключили партнерский договор

«Т1 интеграция» стала официальным партнёром VolgaBlob, разработчика универсальной платформы для сбора и анализа машинных данных Smart Monitor. Новое соглашение открывает доступ клиентам интегратора к технологиям вендора по выявлению и противодействию киберугрозам, осуществлению мониторинга ИТ-инфраструктуры и анализу бизнес-процессов.

Платформа Smart Monitor обеспечивает централизованный сбор, хранение и обработку событий со всех типов источников данных: серверов, сетевого оборудования, IoT, средств защиты информации, прикладных информационных систем, средств виртуализации и контейнеризации. Для поиска и анализа данных в различных корпоративных хранилищах (таких как Elastic Search, OpenSeach, Hadoop, ClickHouse) в решении применена технология Search Anywhere, которая исключает необходимость переиндексации, что позволяет оптимизировать нагрузку на вычислительную инфраструктуру.

Smart Monitor основан на решениях с открытым кодом и входит в реестр отечественного программного обеспечения. Функциональность платформы разбита на модули, комбинация которых определяется сценарием применения Smart Monitor для решения конкретных практических задач.

«Мы видим в лице «Т1 интеграция» сильного партнёра, способного решать комплексные задачи по мониторингу ИТ и кибербезопасности для Enterprise-клиентов. Уверен, что партнёрство наших компаний будет способствовать появлению интересных и нужных проектов, принесёт ценность многим клиентам и позволит успешно развивать совместный бизнес», – отметил Александр Скакунов, CEO VolgaBlob.

«Обеспечение кибербезопасности компании предполагает применение большого числа специализированных инструментов. Smart Monitor от VolgaBlob решает широкий спектр задач – от диагностики IT-инфраструктуры до построения SOC-систем. Партнерство с вендором позволит нам предлагать своим заказчикам качественное решение для мониторинга инцидентов кибербезопасности, отвечающее самым высоким требованиям крупных российских компаний», – сказала Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 интеграции».

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