«Талмер» модернизировал систему автоматического управления ИТ-ресурсами в X5 Retail Group

«Талмер» (входит в «ИКС Холдинг»), системный интегратор и поставщик ИТ-решений, завершил доработку функциональности системы для автоматизированного расчета и прогнозирования инфраструктурных ресурсов в X5 Retail Group.

Предпосылкой для реализации проекта стала необходимость точного прогнозирования потребности ИТ-систем в мощностях и интеграция с информационными системами компании, которые в автоматическом режиме должны передавать значения бизнес-драйверов.

Специалисты компании «Талмер» переработали и внедрили механизмы прогнозирования на базе алгоритмов машинного обучения. Новые алгоритмы позволяют учитывать не только технические метрики ИТ-инфраструктуры, но и значения бизнес-драйверов, отвечающих за развитие ИТ-систем.

Автоматизированная система управления мощностями интегрирована с источниками бизнес-драйверов ИТ-систем компании. Процесс интеграции затронул мощности физических и виртуальных серверов ЦОД, контейнерной платформы, систем хранения данных (СХД), виртуализации и программно-аппаратных комплексов розничных магазинов сетей под управлением X5 Retail Group.

Для обеспечения целостности прогнозов настроен мониторинг поступления данных, что позволяет своевременно выявлять ошибки, предпринимать меры и минимизировать риски при планировании мощностей. В онлайн-режиме мониторинг дает возможность видеть статус и историю поступления как сводных метрик, так и отдельных объектов. Формируемая отчетность позволяет анализировать влияние всех существующих бизнес-драйверов на информационные системы и серверы.

Для управления системой и процессами разработан единый интерфейс. Функциональный набор соответствует распределению ролей, принятых в компании (менеджер, архитектор, администратор, технический владелец). Для каждой функции созданы витрины, которые отвечают задачам роли и автоматизируют работу. Единый интерфейс системы позволяет взаимодействовать подразделениям компании и прозрачно управлять процессом выдачи мощностей.

Реализованный проект дает возможность прогнозировать потребности мощностей ИТ-систем не только на основе статистических данных по загруженности существующей ИТ-инфраструктуры и значениям бизнес-драйверов, но и спрогнозировать потребность бизнеса в росте, выраженных в изменениях требований к бизнес-драйверам.

«Применение технологий машинного обучения стало привычным в современных ИТ-проектах, именно они являются тем инструментом, который позволяет не только открывать новые горизонты в проектах, но и дает понимание, что за огромными пластами данных скрывается много полезной информации для бизнеса. Правильно выстроенные алгоритмы расчетов позволяют выявлять закономерности и обоснованно принимать решения в ключевых направлениях развития компании. Реализованный нами проект является хорошим примером того, как с помощью машинного обучения можно не просто автоматизировать процесс управления ИТ-мощностями, а вывести ИТ-ресурс на качественно новый уровень», – отметил Александр Климов, аналитик данных компании «Талмер».