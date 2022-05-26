Китай построил первый в мире беспилотный авианосец для запуска БПЛА

Китай спустил на воду автономное судно. Корабль «Чжу Хай Юнь» водоизмещением в 2 тыс. тонн будет нести на себе целый парк разнообразных дронов — летательных, надводных и подводных, которые будут осуществлять мониторинг морской среды вблизи побережья Китая. Официально корабль является сугубо научным судном.

88 метров, 2000 тонн

В Китае на воду спущен первый в мире полностью автономный корабль, на борту которого размещен обширный парк других беспилотных машин. Создатели 88-метрового судна утверждают, что его единственное назначение — научное. Судно «Чжу Хай Юнь» будет заниматься исследованиями морской жизни.

Корабль был построен подразделением «Государственной судостроительной корпорации» Китая. Как сообщают СМИ в КНР, его водоизмещение составляет 2000 тонн; максимальная скорость — 18 узлов (морских миль в час). На борту будут размещены десятки различных беспилотных аппаратов, в том числе, летающих дронов (БПЛА), малых кораблей и батискафов, которые вместе призваны создать систему наблюдения за экологией. Единый искусственный интеллект (ИИ) будет управлять всем этим флотом, координировать запуск беспилотников, их перемещение и возвращение на борт.

Полностью автономно корабль, впрочем, будет действовать лишь в открытом море. Навигация вблизи портов станет производиться посредством удаленного управления.

Китай спустил на воду первое в мире полностью автономное исследовательское судно

Строительство корабля началось в июле 2021 г. на верфях Гуанчжоу. Таким образом, на его полное строительство ушло меньше года.

Наводные испытания судна, как ожидается, закончатся ближе к зиме. После этого он начнет полномасштабную — исследовательскую, по официальным данным — работу.

Какое назначение?

Все компоненты «Чжу Хай Юнь», программные и аппаратные, разработаны и произведены в Китае, без привлечения внешних специалистов и производств. Это касается и искусственного интеллекта, и систем распознавания визуальной информации, и силовых и двигательных установок.

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Создатели корабля указывают, что подобные системы позволят осуществлять экологические наблюдения с куда большей эффективностью, чем люди. Кроме того, исключен риск для жизни и здоровья людей.

В западных СМИ задаются небезосновательным вопросом, может ли этот корабль использоваться не только для научных целей, но и для военных.

«Запуск этой платформы указывает на огромный научно-технический потенциал Китая, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Создание полностью автономной системы такого рода требует больших ресурсов, и даже если по умолчанию это научно-исследовательское судно, перепрофилировать его для менее мирных целей Китаю не составит большого труда. Равно как и создать боевой корабль на базе тех же технологий».