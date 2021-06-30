Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XZ270UP. Цена

Acer представила на российском рынке изогнутый монитор Nitro XZ270UP. Новинка поддерживает FreeSync и популярные технологии защиты зрения, имеет разрешение 2560 х 1440 (WQHD), а минимальное время отклика составляет всего 1 мс при частоте обновления 165 Гц.

Nitro XZ270UP выполнен в темных тонах с небольшими красными вставками, придающими элегантность, и имеет строгий и стильный дизайн, позволяющий вписаться в любой интерьер. Новинка имеет безрамочную по трем сторонам конструкцию, что позволяет без труда собирать мультимониторные системы, а компактная подставка занимает минимум места на рабочем столе и обладает впечатляющей функциональностью. Помимо изменения угла наклона от -5° до -25°, имеется возможность регулировки экрана по высоте (до 120 мм) и поворота по горизонтали (+/- 180°). Для подключения к источнику сигнала присутствует два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и выход на наушники.

Благодаря соответствию цветовому пространству NTSC на 72%, Nitro XZ270UP обеспечивает правильную цветопередачу без искажений и демонстрирует яркое и насыщенное изображение. Разрешение 2560х1440, расширяющее рабочую область, позволяет рассматривать монитор не только для игр, но и как профессиональное решение для работы. В свою очередь, скорость отклика, составляющая 1 мс при разгоне, гарантирует мгновенную реакцию монитора на любое действие игрока. А высокая частота обновления (до 165 Гц) и поддержка технологии FreeSync, которая синхронизирует количество кадров в секунду с частотой обновления, обеспечивает плавное изображение без разрывов и шлейфов даже в самых динамичных сценах. Технология Black Boost дает преимущество перед противником благодаря усовершенствованной детализации в сценах со слабым освещением. Ее можно в любой момент включить в настройках экранного меню монитора и подсветить самые тёмные участки, показав максимум деталей. При этом общая яркость картинки сохраняется на нормальном уровне, чтобы в бою игрока не ослепили яркие источники света.





Nitro XZ270UP поддерживает фирменные технологии Acer BlueLightShield, Flickerless, Low Dimming и Comfyview, которые обеспечивают максимально комфортный и безопасный для глаз игровой процесс за счет уменьшения свечения синего спектра света и мерцания монитора, регулируют степень яркости дисплея в зависимости от внешнего освещения, а также устраняют блики. Это позволяет проводить длительные игровые сессии без вреда для здоровья и зрения.

Утилита Acer Display Widget делает настройку монитора намного более простой и удобной. С ее помощью можно переключить режимы изображения, изменить настройки картинки для определенной задачи, переключиться между источниками сигнала и многое другое.

Acer Nitro XZ270UP уже появился в продаже на российском рынке. Рекомендованная розничная цена - 26 990 рублей.