Acer представила на российском рынке игровой 4K-монитор Nitro XV282KKV

Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XV282KKV. Новинка получила высочайшую игровую производительность и имеет минимальное время отклика – 1 мс, частоту обновления до 144 Гц и высокое разрешение 3840х2160 (4К). Помимо этого, модель поддерживает все современные игровые технологии, в числе которых и FreeSync Premium, имеет сертификат VESA DisplayHDR 400 и соответствует цветовому пространству DCI-P3 на 90%.

Nitro XV282KKV имеет строгий и стильный дизайн. Новинка оформлена в темных тонах, что позволит ей легко вписаться в любой интерьер. Безрамочная по трем сторонам конструкция экрана облегчает создание мультимониторных конфигураций, а наличие VESA-крепления позволяет разместить монитор на стене или специальном кронштейне и сэкономить место на рабочем столе. Комплектная подставка отличается отличной функциональностью и компактными размерами. Она поддерживает изменение угла наклона от -5° до -25°, регулировку высоты (130 мм), поворот в горизонтальной плоскости (360°) и портретный режим. Для подключения к источнику сигнала присутствует два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4. Порт HDMI 2.1 совместим с приставками PS5 и XBox Series X, что существенно расширяет целевую аудиторию нового монитора. Помимо этого, имеется выход для наушников, концентратор на 4 порта USB 3.0 и порт USB-C, адаптированный для зарядки мобильных устройств. Такого набора будет достаточно не только для подключения к нескольким источникам сигнала одновременно, но и для всей необходимой периферии. А встроенный KVM-переключатель позволяет управлять сразу несколькими ПК при подключении к всего одному монитору.

Nitro XV282KKV оборудован 28-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3840х2160 (4К), что обеспечивает четкость изображения и дает возможность рассмотреть самые маленькие и незначительные детали в кадре. Цветовой охват экрана соответствует цветовому пространству DCI P3 на 90%, при отклонении DeltaE<1. Это обеспечивает эталонную цветопередачу без искажений, а наличие сертификата VESA DisplayHDR 400 подтверждает высокий уровень яркости (до 400 нит) и контрастности. Завершает картину технология Black Boost, за счет которой достигается большая глубина черного цвета, а у пользователя появляется возможность регулировки уровня затемнения.

Помимо отличной цветопередачи, новинка обладает и всеми необходимыми для игрового монитора параметрами. Так, скорость отклика составляет всего 1 мс, а частота обновления до 144 Гц. Вместе это обеспечивает мгновенную реакцию монитора на каждое действие игрока, а также четкое изображение без шлейфов и смазываний. В свою очередь, технология FreeSync Premium борется с появлением разрывов кадра и артефактами в динамичных сценах и при резкой смене ракурса, обеспечивая максимально комфортный игровой процесс.

28-дюймовый монитор Acer Nitro XV282KKV

Nitro XV282KKV поддерживает все основные технологии защиты зрения. В их числе: Acer BlueLightShield PRO (борется с вредным воздействием синего спектра света без искажения цвета), Flickerless (уменьшает мерцание подсветки), Low Dimming (снижает яркость подсветки при недостаточном внешнем освещении) и Comfyvie (предотвращает появление бликов на экране). Вместе они делают игровой процесс максимально комфортным и безопасным для зрения и позволяют находится перед экраном монитора больше времени без вреда для здоровья.

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Для более простой настройки имеется утилита Acer Display Widget. Она открывает доступ ко всем функциям по управлению монитором. С ее помощью можно переключить режимы, произвести быструю настройку изображения под определенную задачу, выбрать источник сигнала и т.д.

Nitro XV282KKVbmiipruzx уже появился в продаже на российском рынке. Рекомендованная розничная цена 74990 руб.