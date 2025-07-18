Acer выпустила большой игровой монитор Nitro XV323QUM3

Компания Acer выпустила большой игровой монитор Nitro XV323QUM3, который станет отличным дополнением к любой конфигурации. Он рассчитан не только на геймеров, но и на дизайнеров, монтажёров и специалистов, работающих с графикой и анимацией. Эта модель предлагает качественную 31,5-дюймовую IPS-панель с высокой частотой обновления 180 Гц, высоким разрешением WQHD и продвинутыми технологиями отображения. Это универсальный инструмент для игр и профессионального креатива.

Сочетание высокой развёртки, точной цветопередачи, 2K-разрешения и достаточно крупной панели превращает Nitro XV323QUM3 в лучшее решение для тех, кто хочет играть, творить и работать на одном устройстве. Сбалансированный выбор для всех, кому важна производительность без компромиссов.

Монитор Acer Nitro XV323QUM3 получил 31,5-дюймовый дисплей с 2K-разрешением 2560x1440 пикселей (WQHD), что обеспечивает высокую детализацию и чёткую картинку при любом сценарии использования. Частота обновления достигает 180 Гц при подключении по DisplayPort и 144 Гц через стандартный HDMI. Этих значений предостаточно даже для самых требовательных геймеров с мощными игровыми ПК.

Дополняет эти спецификации низкая задержка в 1 мс (GTG). Она обеспечивают плавный геймплей без размытия и задержек, что особенно важно в динамичных играх и при создании сложных 3D-анимаций.

Благодаря технологии Agile-Splendor IPS монитор сочетает в себе высокую скорость отклика с качественной цветопередачей с показателем Delta E<1 и широкими углами обзора до 178° по вертикали и горизонтали.

Вдобавок Nitro XV323QUM3 охватывает 95% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает технологию HDR 10, обеспечивая яркие, насыщенные цвета и глубокую контрастность для игр, видео и прочего контента.

Модель Acer Nitro XV323QUM3 предлагает футуристичный дизайн с элементами классического стиля серии Nitro — чёрный корпус, тонкие рамки и устойчивая серебристая подставка с геймерскими акцентами. Большой экран с почти безрамочным исполнением позволяет сосредоточиться на контенте, будь то игра или работа.

Подставка позволяет регулировать наклон от -5° до ~20°, а также высоту до 120 мм над столом и поворачивать экран влево и вправо на 15° для обеспечения комфортного просмотра на любом рабочем месте. При необходимости монитор можно повесить на кронштейн с помощью VESA-крепления (100х100).

Acer Nitro XV323QUM3 поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, устраняющую разрывы изображения и обеспечивающую стабильную синхронизацию с графической системой компьютера.

Также доступны режимы визуальной настройки: Black Boost для повышения яркости в тёмных сценах, цифровые прицелы Aim Point, встроенные таймеры и профили отображения под разные игровые жанры.

На корпусе Acer Nitro XV323QUM3 размещён базовый набор портов: два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2, разъём для наушников и встроенные динамики по 2 Вт. Это обеспечивает подключение ПК, игровых консолей по типу PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2, Steam Deck, а также ноутбуков, графических планшетов и аудиоустройств. Всё, что нужно для гибкой и насыщенной работы или развлечений в этой модели есть.

Nitro XV323QUM3 оснащён набором технологий Acer VisionCare, в которые входят: BlueLightShield для снижения вредного излучения синего спектра, Flickerless для устранения мерцания и Low Dimming для комфортной работы в тёмных помещениях. Эти функции делают монитор максимально безопасным для зрения при длительных игровых и творческих сессиях.

Монитор Acer Nitro XV323QUM3 уже доступен в рознице и интернет-магазинах по цене 34299 руб.