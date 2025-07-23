На российском рынке в продаже появились компактные игровые мониторы Acer Nitro XF240YX1

На российском рынке появились в продаже компактные игровые мониторы Acer Nitro XF240YX1, предназначенные как для начинающих геймеров, так и киберспортсменов. Эта модель подойдёт тем, кто ищет доступное решение с высокой частотой обновления. Новинка предлагает качественную 24-дюймовую IPS-матрицу с частотой обновления до 200 Гц, поддержкой игровых технологий AMD FreeSync Premium и лаконичный дизайн, который отлично впишется в любой геймерский сетап.

Acer Nitro XF240YX1 — это оптимальный старт для тех, кто хочет перейти на монитор с высокой частотой развёртки и низкой задержкой. Но главное — в нём четко сбалансированы цена, современные технологии и стабильная работа.

Основа монитора Nitro XF240YX1 — IPS-матрица, которая обеспечивает не только отличную цветопередачу с охватом 99% цветового пространства sRGB, но и широкие углы обзора — до 178° по горизонтали и вертикали. Это значит, что изображение остаётся ярким и чётким, даже если смотреть на экран сбоку. Яркость монитора достигает 250 нит, контрастность — 100 000 000:1, что достаточно для игр, стримов и повседневной мультимедиа-нагрузки. Такие же показатели можно встретить даже в премиальных 65-дюймовых смарт-телевизорах.

Монитор Nitro XF240YX1 оснащён 23,8-дюймовой панелью с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и частотой обновления до 200 Гц при подключении через DisplayPort. Такое сочетание даёт заметное преимущество в динамичных играх, особенно в жанрах FPS (шутер от первого лица вроде Doom или Cyberpunk 2077), MOBA (League of Legends, DotA) и гоночных симуляторах (Forza, Need for Speed). Время отклика 1 мс (VRB) помогает избежать смазывания и сделать движения максимально чёткими. Это критически важно для новичков и профессионалов, которые хотят оттачивать свои навыки в соревновательных играх без технических ограничений.

Модель Nitro XF240YX1 выполнена в классическом для линейки Nitro стиле — чёрный матовый корпус, тонкие боковые рамки и устойчивая подставка с круглым основанием. Выглядит минималистично, но с нотками футуризма. А компактные габариты делают Nitro XF240YX1 подходящим выбором для небольших рабочих столов и игровых уголков.

Комплектная подставка позволяет регулировать наклон экрана от -5° до +20°, высоту до 100 мм над поверхностью стола и вращать его на 360°, чтобы выставить комфортное положение для глаз. При желании можно установить монитор на кронштейн с помощью крепления Vesa 75x75.

Nitro XF240YX1 поддерживает популярную технологию AMD FreeSync, которая устраняет разрывы изображения и задержки между кадрами. Именно она отвечает за правильную синхронизацию фреймрейта видеокарты с монитором. Также доступна функция Black Boost для улучшения детализации в тёмных сценах. Помимо этого, производитель предусмотрел несколько игровых режимов для различных жанров: шутеров, стратегий, гонок и прочего. Все настройки доступны через фирменное меню монитора и в утилите Acer Display Widget.

На задней панели Nitro XF240YX1 расположены два разъёма HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и стандартный аудиовыход 3,5 мм для подключения наушников. Дополняют всё это два встроенных динамика мощностью по 2 Вт, которые подойдут для просмотра фильмов, игр, подкастов и других базовых задач без подключения внешней акустики.

Помимо геймерских функций, в Acer также предусмотрели технологии защиты зрения пользователей. В Nitro XF240YX1 предусмотрено фирменное антибликовое покрытие, технологии BlueLightShield и Flickerless, которые снижают нагрузку на глаза. Они устраняют эффект мерцания и вредное синее свечение, чтобы пользователи не испытывали дискомфорта при длительных игровых сессиях.

Монитор Acer Nitro XF240YX1 уже доступен в рознице и интернет-магазинах по цене 13110 руб.