Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro QG241YP. Цена

Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro QG241YP. Модель разработана специально для геймеров и обладает высокой производительностью, которой достаточно даже для самых современных и требовательных игр. Минимальное время отклика составляет всего 1 мс, а частота обновления достигает 165 Гц при подключении по DisplayPort. Имеется поддержка FreeSync Premium и фирменный набор технологий защиты зрения. Вместе это обеспечивает максимально комфортный и качественный игровой процесс, делая монитор настоящей находкой для любителей компьютерных игр.

Nitro QG241YP предназначен для игр и способен обеспечить высочайшую производительность и удобство использования. Частота обновления составляет 165 Гц при подключении по DisplayPort и 144 Гц по HDMI. А поддержка технологии FreeSync Premium, которая синхронизирует уровень FPS и частоту обновления экрана, обеспечивает максимально плавное изображение и исключает возможность появления артефактов и разрывов в динамичных сценах и при резкой смене ракурса.

Минимальное время отклика составляет 1 мс, что делает реакцию монитора на действия игрока мгновенной и обеспечивает преимущество в многопользовательских играх.

VA матрица обладает широкими углами обзора, яркостью 250 нит и соответствует цветовому пространству NTSC на 72%. Разрешение 1920 х 1080 (FullHD) отлично подходит к 23,8-дюймовой диагонали, обеспечивая комфортную плотность пикселей, и снижает нагрузку на систему, позволяя добиться более высокого уровня FPS.

Технология Black Boost гарантирует отличную глубину черного цвета и позволяет производить настройку темных сцен. Встроенные 2х-ваттные стереодинамики позволяют отказаться от дополнительной акустической системы и сэкономить место на столе.

В дизайне Nitro QG241YP преобладают прямые строгие линии, что делает внешний вид монитора максимально стильным и лаконичным. Компактная трехлучевая подставка поддерживает изменение угла наклона от -5° до -25° и занимает немного места на столе. Безрамочная по трем сторонам экрана конструкция и поддержка VESA крепления позволяет легко создать систему из нескольких мониторов и поместить ее не только на столе, но и стене. Для подключения к источнику сигнала присутствует два порта HDMI (2.0 и 1.4), один DisplayPort и выход на наушники. Это позволяет подключить монитор к нескольким источникам сигнала одновременно.

Цветовой охват Nitro QG241YP соответствует цветовому пространству NTSC на 72%, чего достаточно для отображения ярких и сочных цветов без искажений. VA матрица обладает широкими углами обзора, а поддержка технологии Acer ComfyView, которая убирает блики, позволяет располагать монитор в любом месте, не боясь попадания на экран солнечных лучей или света от других источников. Максимальная яркость 250 нит и технология Black Boost обеспечивает высокий уровень контрастности и глубину черного цвета с возможностью настройки затемнения.

Молниеносная реакция на любое действие игрока достигается за счет минимального времени отклика равного 1 мс. А высокая частота обновления до 165 Гц при подключении по DisplayPort и поддержка технологии FreeSync Premium, которая синхронизирует уровень FPS с частотой обновления, обеспечивает плавное изображение без разрывов и шлейфов даже в самых динамичных сценах. Выбранное разрешение (FullHD) отлично подходит к диагонали монитора и значительно снижает нагрузку на систему (в сравнении с 2К и 4К), позволяя добиться лучшей производительности в играх при меньшей нагрузке на видеокарту.

Nitro QG241YP от Acer поддерживает все популярные технологии защиты зрения. В их числе Acer Flicker-less (уменьшает мерцание), Acer BlueLightShield (уменьшает свечение синего спектра цвета, который наиболее вреден для глаз) и Low dimming (уменьшает яркость подсветки при ухудшении внешнего освещения). Они существенно уменьшают усталость глаз и позволяют проводить более длительные игровые сессии без вреда для зрения.

Для более удобного управления предусмотрена утилита Acer Display Widget. Она открывает доступ ко всем возможностям по настройке и персонализации монитора. Также модель снабжена фирменным джойстиком, расположенным на обратной панели монитора.

Acer Nitro QG241YP уже появился в продаже на российском рынке. Рекомендованная розничная цена – 16 990 рублей.