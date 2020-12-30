Acer представила новый игровой монитор Nitro XV270U в России. Цена. Фото

Acer представила на российском рынке 27-дюймовый монитор Nitro XV270U из своей геймерской линейки. Новинка поддерживает современное разрешение WQHD при частоте обновления экрана в 75 Гц и технологии оптимизации изображения в играх, включая AMD FreeSync и Visual Response Boost. Также монитор отличается качественной цветопередачей и широкими углами обзора.

Acer Nitro XV270U — геймерский монитор с классическим дизайном черного корпуса и практически безрамочным экраном. Несмотря на лаконичный внешний вид устройства, инженеры Acer уделили огромное внимание эргономике и комфорту, ведь геймеры часто проводят за компьютером не один час подряд. Для удобства пользователя экран можно поднимать и опускать над столом, а также изменять его угол наклона, поворачивать на стойке на 360 градусов и даже переводить в портретный режим. Монитор оборудован встроенными 2-ваттными динамиками и разъемом для наушников, а все важные настройки вынесены в экранное меню виджета Acer Display Widget.

Для подключения к ПК новинка оборудована сразу двумя портами HDMI 2.0 и портом DisplayPort.

27-дюймовый экран Nitro XV270U поддерживает разрешение WQHD (2560x1440 пикселей), что обеспечивает отличную детализацию картинки и позволяет рассмотреть мельчайшие детали на фото или видео. При этом современная матрица IPS отвечает за качественную цветопередачу со 100% охватом пространства sRGB и широкими углами обзора в 178 градусов. Поддержка технологии HDR10 гарантирует, что высокое качество изображения не теряется даже в ярко освещенных или сильно затемненных сценах в играх и фильмах.

Игровой монитор Acer Nitro XV270U

Сочетание частоты обновления экрана в 75 Гц и времени отклика в 1 мс с технологией VRB (Visual Response Boost) помогает устранить размытие в движении и сохранить четкость изображения. В то же время технология AMD FreeSync синхронизирует частоту обновления видеокарты и экрана монитора, чтобы устранить разрывы картинки при смене кадров. Также для игроков предусмотрена быстрая смена профилей для разных жанров игр в экранном меню виджета, а технология Black boost поможет рассмотреть соперников, которые любят прятаться в темных и незаметных местах карт.

Nitro XV270U поддерживает полный комплекс технологий защиты зрения, включая Acer Flicker-less (снижает мерцание экрана), Acer BlueLightShield (устраняет вредное излучение из синей части спектра света без потери качества изображения), Low dimming (позволяет снизить яркость экрана в помещениях со слабым освещением) и Acer ComfyView (борется с бликами на экране). Устройство доступно по цене 22990 руб.