Acer представила в России монитор для начинающих киберспортсменов Nitro XV242YP. Цена

Acer представила в России новый игровой монитор из линейки Nitro для геймеров и начинающих киберспортсменов. 24-дюймовый Nitro XV242YP отличается выдающимися игровыми характеристиками, включая поддержку частоты обновления экрана в 165 Гц и время отклика всего в 0,5 мс (в режиме разгона). Помимо этого, новинка может похвастаться современной матрицей IPS с широкими углами обзора и качественной цветопередачей, а также поддержкой технологий AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync Compatible.

Эргономичная стойка Acer Nitro XV242YP позволяет настраивать положение экрана любым удобным для пользователя способом, включая изменение высоты над столом (до 120 мм), поворот на 360 градусов, смену угла наклона с -5 до 25 градусов и даже перевод в портретный режим. Последнее будет особенно удобно для пользователей, которые часто работают с фотографиями или графикой.

24-дюймовый экран новинки на базе матрицы IPS с трех сторон окружен практически незаметными рамками, которые позволяют в полной мере оценить качество изображения. Применение современной матрицы позволило инженерам Acer добиться отличных углов обзора и качественной цветопередачи с 99% охватом цветового пространства sRGB. При этом поддержка разрешения FullHD (1920х1080 пикселей) дает возможность рассмотреть мельчайшие детали любого изображения. Максимальная яркость монитора была поднята до 400 нит при помощи технологии VESA Display HDR 400, которая не просто делает изображение ярче. Она также помогает добиться большей четкости и контрастности картинки в максимально затемненных или ярко освещенных ее участках, чтобы сохранить глубину и проработку мелких деталей.

Acer Nitro XV242YP готов к любым современным играм благодаря разогнанной до 165 Гц частоте обновления экрана и времени отклика (также в режиме разгона) в 0,5 мс. С такими параметрами даже быстро движущиеся объекты на экране сохранят четкость и не будут оставлять за собой раздражающие «шлейфы».

А для любителей часто менять видеокарты в Acer Nitro XV242YP предусмотрена поддержка обеих популярных технологий, отвечающих за борьбу с разрывами изображения в играх и фильмах. Монитор поддерживает и AMD FreeSync Premium, и Nvidia G-Sync Compatible, чтобы пользователь мог свободно выбирать между различными новинками на рынке, не опасаясь возвращения неприятных «лесенок» на экран.

Чтобы пользователь тратил меньше времени на поиск нужных пунктов в бесконечных меню, а больше — на игры или работу, Acer Nitro XV242YP оборудован экранным виджетом Acer Display Widget. Виджет запускается одним нажатием кнопки на корпусе монитора и позволяет изменить графические настройки, выбрать один из предустановленных режимов для игр или просмотра видео, сохранить собственный вариант настроек в выделенный профиль или включить одну из игровых технологий Acer. К примеру, технология Black boost позволяет подсветить слишком темные участки экрана, что в играх дает возможность увидеть притаившийся в углу секрет или игрока чужой команды.

Также для удобства пользователей монитор оборудован встроенными 2-ваттными динамиками, а подключать его к ПК можно при помощи любого из двух портов HDMI или разъема DisplayPort.

В Acer Nitro XV242YP поддерживается целый комплекс технологий и возможностей, названных Acer VisionCare. Среди них — Acer Flicker-less, которая снижает уровень мерцания экрана, Acer BlueLightShield, устраняющая вредное излучение из синей части спектра света (без потери качества цветопередачи), Low dimming для комфортной игры в слабоосвещенных помещениях или вечером, а также фирменное антибликовое экрана Acer ComfyView. Устройство доступно по цене 18990 руб.