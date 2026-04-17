Из Linux изгоняют процессоры «Байкал»

В разрабатываемое ядро Linux 7.1 приняты патчи, удаляющие поддержку контроллеров AHCI SATA и PCIe. Они используются в процессорах Baikal-T1. Изменения одобрил лично Линус Торвальдс – создатель Linux и глава сообщества разработчиков ядра.

Такой «Байкал» нам не нужен

Из находящегося в разработке ядра Linux 7.1 удалили поддержку контроллеров AHCI SATA и PCIe, применяемых в российских процессорах Baikal-T1. На это обратили внимание специалисты портала OpenNet.

Добро на удаление дал лично Линус Торвальдс (Linus Torvalds), создатель Linux. Он является лидером сообщества разработчиков Linux, хотя план по его замене уже разработан.

Торвальдс самолично принял в состав ядра Linux 7.1 патчи, удаляющие поддержку этих контроллеров. Ранее «отец» Linux поддержал изгнание нескольких российских мейнтейнеров (ключевых разработчиков) из сообщества Linux, назвав их «кучкой русских троллей».

Вторая попытка

Избавление ядра Linux от поддержки процессора Baikal-T1 началось немного раньше – с релиза Linux 7.0.

В Linux остается все меньше российского

Эта сборка увидела свет 12 апреля 2026 г. Первым дистрибутивом, который его получил, стал Ubuntu 26.04 LTS.

Из Linux 7.0 была выкорчевана поддержка драйверов i2c и spi dw для процессора Baikal-T1. При этом разработчики никак не поясняют свою нелюбовь к этому CPU.

Таким образом, избавление ядра от поддержки контроллеров AHCI SATA и PCIe из состава Baikal-T1 – второй шаг в направлении полного забвения этого чипа, но при этом не последний. По информации OpenNet, на рассмотрении находятся еще несколько соответствующих патчей, которые удаляют поддержку используемых в Baikal-T1 драйверов таймера, памяти, physmap, шины, hwmon, dwc и bt1-rom. К моменту выхода материала Торвальдс не успел рассмотреть их.

В поисках причины

Как пишет OpenNet, причина удаления поддержки Baikal-T1 известна. Это «отсутствие сопровождения и незавершенная интеграция в состав ядра компонентов платформы Baikal».

В числе прочего разработчики указывают на неполную работоспособность драйвера PCIe.

Случившееся – это, скорее, исключение, нежели правило. Обычно ядро Linux лишается поддержки тех или иных процессоров по причине их объективной древности. Например, в 2012 г. по личной инициативе Торвальдса из него вырезали поддержку чип Intel 386, которому на тот момент было 25 лет.

В начале 2021 г. разработчики решили исключить из ядра Linux поддержку более 20 старых процессоров с различными архитектурами. Большая часть из них – на ARM, но встречаются также и MIPS-чипы.

В 2023 г. из Linux 6.7 был полностью удален код, обеспечивающий его работу на компьютерах с процессорами Intel Itanium на базе архитектуры IA-64. При этом Торвальдс называл технологию «мертвой» еще за два года до этого решения.

Не такой уж и старый

Baikal-T1 по меркам российских чипов нельзя считать древним. Его премьера состоялась в конце мая 2025 г., и тогда же вышли его первые инженерные образцы. Как заявили тогда разработчики CPU из компании «Байкал Электроникс», чип ориентирован на использование в широком спектре промышленных и потребительских устройств на рынках коммуникационных решений, промышленной автоматики и встроенных систем.

Впрочем, по своим спецификациям он все же морально устарел. CPU выпускается по техпроцессу 28 нм, имеет два суперскалярных ядра P5600 MIPS 32 r5 на частоте 1,2 ГГц, 1 МБ кэша L2. Также в его распоряжении имеются контроллер памяти DDR3-1600, один порт 10Gb Ethernet, два порта 1Gb Ethernet и контроллер PCIe Gen.3×4. Процессор потребляет 5 Вт энергии и выпускается в корпусе размерами 25х25 мм.

Отметим также, что Baikal-T1 никогда не выпускался на территории России – в стране к середине апреля 2026 г. не существовало ни одного завода, способного выпускать микросхемы по современным техпроцессам. Самая актуальная топология в стране – это 90 нм на фабриках «Микрона», прямиком из 2002 г.

Пять лет туда, пять лет обратно

Поддержка Baikal-T1 появилась в Linux далеко не сразу после премьеры процессора. На ее внедрение в ядро потребовалось более пяти лет.

T1 показали в конце мая 2015 г. – на тот момент в ходу было ядро Linux 4.0, вышедшее в апреле 2015 г. С релизом версии 4.1 в июне 2022 г. поддержу Baikal-T1 в Linux не интегрировали.

Ждать этого пришлось немногим более пяти лет, до августа 2020 г. когда свет увидел Linux 5.8. Спустя еще примерно столько же времени поддержку Т1 из Linux убирают.