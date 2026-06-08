«Яндекс Авто» и GAC расширяют сотрудничество: сервисы платформы появятся в новом GAC S9 в России

Новый последовательный гибридный кроссовер GAC S9 можно будет купить в России со встроенной платформой «Яндекс Авто». Она объединяет в себе сервисы «Яндекса», которые пригодятся в дороге: «Карты», «Музыку» и «Книги». Платформа дополнит цифровую экосистему автомобиля, чтобы у их владельцев было еще больше возможностей за рулем. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Продажи новой модели с «Яндекс Авто» откроются 19 июня 2026 г. GAC S9 — это премиальный полноразмерный кроссовер с гибридной установкой последовательного типа (REEV). Модель имеет два электромотора, которые размещены на передней и задней осях и работают независимо друг от друга. GAC S9 оснащен адаптивной подвеской SDC, позволяющей регулировать жесткость амортизаторов в зависимости от режима движения, что обеспечивает плавность хода. Комбинированный расход топлива при разряженной батарее составляет 7,4 л на 100 км, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,2 секунды. Дизайн кроссовера выполнен в стиле полноразмерных SUV — со строгими линиями, сбалансированными пропорциями и оригинальными 21-дюймовыми дисками. Интерьер модели отличается отделкой сидений кожей Nappa и вставками из натурального дерева.

С помощью «Карт» в «Яндекс Авто» владельцы GAC S9 смогут строить маршруты с учетом дорожной ситуации и находить нужные места. Сервис показывает сигналы ближайших по дороге светофоров и время до смены сигналов при наличии в них таймера, а также учитывает эти данные при построении маршрута. Если автомобиль слишком быстро приближается к светофору с красным сигналом, сервис предупредит об этом водителя звуком. В «Картах» есть полезные возможности для водителей, связанные не только с навигацией, — например, в них можно выбрать АЗС, тип топлива и объем, а затем оплатить заправку, не выходя из автомобиля.

Другой сервис платформы — «Музыка» открывает доступ к миллионам треков, подкастов и плейлистов. Его алгоритмы анализируют предпочтения пользователя и составляют персональные рекомендации. А с помощью Книг водители и пассажиры могут слушать десятки тысяч аудиокниг разных жанров. Интерфейс аудиоплеера сервиса адаптирован для использования в автомобиле, а прогресс прослушивания автоматически синхронизируется между устройствами пользователя.

После авторизации через «Яндекс ID» пользователям платформы становятся доступны личные настройки, сохраненные маршруты, любимые треки, плейлисты и аудиокниги. Благодаря этому сервисы «Яндекса» остаются под рукой у водителя где угодно — в автомобиле, дома или, например, на работе.

Интеграция «Яндекс Авто» в GAC S9 — это новый этап сотрудничества «Яндекса» и GAC. Сегодня в России продано уже почти 6 тыс. автомобилей бренда со встроенной платформой, среди них — GAC S8, S7 и GS8. С помощью «Яндекс Авто» их владельцы строят маршруты, слушают музыку, аудиокниги и подкасты. По данным «Яндекса» за январь — май 2026 г., самым популярным треком у владельцев GAC стал «Худи» Джигана, а среди наиболее прослушиваемых исполнителей — Баста, «Король и Шут», Zivert, «Кино» и Женя Трофимов. Пользователи часто слушают и зарубежных артистов — например, Queen, Linkin Park, Metallica, Bon Jovi. Из жанров у владельцев GAC популярны современные рэп и поп-музыка, русский рок, ностальгические хиты и международная классика. Среди аудиокниг наибольшей популярностью пользуются «Песок» Хью Хауи, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Ведьмак» Анджея Сапковского и «Евгений Онегин» Александра Пушкина.