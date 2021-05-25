Realme представила наушники Buds Air 2 с активным шумоподавлением

Компания Realme выпустила новое поколение TWS-наушников — Realme Buds Air 2. Наушники разработаны совместно с диджеями The Chainsmokers. Музыканты участвовали в разработке звучания и выборе материалов новой модели — так, диафрагмы излучателей выполнены из высококачественного углепластика.

Активное шумоподавление новой модели способно снизить внешний шум с 95 до 25 дБ и эффективно подавить большую часть низкочастотных звуков извне. Автономность Realme Buds Air 2 составляет до 25 часов и позволяет использовать наушники в течение всего дня. Комфорт в это время обеспечат мощные 10-миллиметровые излучатели и низкая задержка 88 мс. Кроме того, Buds Air 2 получили обновленный дизайн.

Realme Buds Air 2 с шумоподавлением до 25 дБ фильтруют большую часть низкочастотных звуков извне, даже таких, как шум самолета, метро и других транспортных средств. Также они справятся с заглушением звуков бытовой техники, что поможет погрузиться в музыку или сосредоточиться на работе, когда вы находитесь дома.

Realme Buds Air 2 поддерживают режим прозрачности. Когда он включен, пользователь отлично слышит то, что происходит вокруг — а значит, может общаться с окружающими, не снимая наушников. За улучшенное шумоподавления Realme отвечает новый чип R2. Кроме поддержки ANC (Active Noise Cancellation, активное шумоподавление), чип обеспечивает отличную энергоэффективность и стабильность соединения, а также качественную передачу звука при разговоре.

Realme Buds Air 2

Устройство также оснащено двумя микрофонами для работы активного шумоподавления во время звонков. Алгоритм подавления окружающего шума при разговоре (ENC — Environmental Noise Cancellation) гарантирует отличную передачу звука и то, что собеседник отлично вас расслышит.

Электронный дуэт The Chainsmokers и Realme Music Studio участвовали в разработке звука Buds Air 2, влияя на мельчайшие нюансы вроде выбора материала и настройки эквализации. Чтобы добиться лучшего результата, для выполнения диафрагм излучателей был выбран алмазоподобный углепластик, который устанавливают во флагманские наушники ценой более 10 тыс. руб. Сопоставимый с алмазами по твердости, этот материал обеспечивает высокую чувствительность и снижает коэффициент искажений до уровня менее 0,5% — это соответствует самым высоким стандартам в отрасли.

Также The Chainsmokers и Realme Music Studio разработали режим улучшенного воспроизведения низких частот Bass Boost+. В отличие от режима басов у наушников предыдущего поколения, Bass Boost+ полностью использует мощность динамической катушки и диафрагмы излучателей, что позволяет достигнуть естественного звучания на нижних частотах. Это решение оправдывает себя при прослушивании как живых записей, так и электроники или любой другой музыки.

Realme Buds Air 2 могут похвастаться отличной автономностью: общее время воспроизведения музыки без подзарядки составляет 25 часов. Задержка передачи звука в игровом режиме — всего 88 мс, что позволяет с комфортом играть в игры и смотреть видео без рассинхронизации. Наушники защищены от влаги в соответствии с уровнем IPX5.

Realme Buds Air 2 работают в паре с приложением Realme Link. В нем можно настроить жесты для включения и выключения ANC, входа и выхода из игрового режима, показатели эквалайзера (доступны 3 пресета) и т.д. Также доступно интеллектуальное управление с помощью сенсоров на наушниках, технология автораспознавания наушников, синхронизация Google Fast Pair и другие функции.

Realme Buds Air 2 доступны в черном и белом цветах по промо-цене 5 490 рублей. РРЦ составит 5990 руб.