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Realme Buds T100 поступили в продажу в России

Realme, бренд смартфонов, объявляет о старте продаж TWS-наушников Realme Buds T100 в России. Новинка отличается двухцветным дизайном и высоким качеством звука с шумоподавлением на базе искусственного интеллекта. Наушники уже поступили в широкую продажу в черном и белом цветах по цене от 1490 руб. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Помимо дизайна, сочетающего два цвета – одного для обложки, а другого – для внутренней части кейса, Realme Buds T100 выделяются малым весом (40,5 грамма оба наушника с кейсом), эргономикой и доступной ценой.

10 мм драйвер в сочетании с титановым покрытием и композитным куполом диафрагмы делает звук качественным и многогранным при прослушивании музыки как с низкими басами, так и высокими частотами. А шумоподавление на базе искусственного интеллекта снижает сторонний шум во время звонков, позволяя общаться даже в шумном помещении, в транспорте или на улице. В наличии поддержка Bluetooth 5.3, звука DIRAC, и игрового режима с низкой задержкой – всего 88 мс. Для удобства пользователей также предусмотрены настройка через приложение Realme Link, сенсорное управление, Google Fast Pair и защита от влаги IPX5.

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Realme Buds T100

В обычных сценариях использования новинка может работать до шести часов без кейса – и 28 часов при подзарядке от кейса. В каждом наушнике установлен аккумулятор 40мАч. На одновременную зарядку наушников и кейса от 0 до 100% понадобится два часа, а 10 минут подзарядки хватит на два часа работы.

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Realme — глобальный бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. Скаем Ли. Количество пользователей к настоящему моменту достигло 140 миллионов, благодаря чему компания считается самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире. Realme постоянно расширяет географию присутствия, сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.

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