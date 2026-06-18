Индексная книга (каталог) CNews*
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Самсонов Сергей
СОБЫТИЯ
|18.06.2026
|Фонд «Природа и люди» представил «ГИС для ООПТ» — цифровой инструмент для управления пространственными данными 1
|13.03.2019
|«М.Видео» запустила эксклюзивные продажи акустики iHome 1
|12.02.2007
|РАН одарила медалями студентов 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Самсонов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 13042 1
|Sony 6717 1
|Samsung - Harman - JBL 241 1
|Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
|iHome 8 1
|Чайка Владимир 29 1
|Гуцериев Михаил 112 1
|Гамбургер Дмитрий 1 1
|Самусев Антон 1 1
|Лозовая Наталья 1 1
|Софронова Анна 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450963, в очереди разбора - 727886.
Создано именных указателей - 196321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450963, в очереди разбора - 727886.
Создано именных указателей - 196321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.