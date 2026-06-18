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Индексная книга (каталог) CNews*
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Самсонов Сергей

СОБЫТИЯ


18.06.2026 Фонд «Природа и люди» представил «ГИС для ООПТ» — цифровой инструмент для управления пространственными данными 1
13.03.2019 «М.Видео» запустила эксклюзивные продажи акустики iHome 1
12.02.2007 РАН одарила медалями студентов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Самсонов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13042 1
Sony 6717 1
Samsung - Harman - JBL 241 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
iHome 8 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2887 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26460 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4363 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7867 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25042 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2201 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8429 1
Наушники - Headphones 4425 1
Аксессуары 4243 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11432 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14665 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2285 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10548 1
ANSYS CFX 8 1
Чайка Владимир 29 1
Гуцериев Михаил 112 1
Гамбургер Дмитрий 1 1
Самусев Антон 1 1
Лозовая Наталья 1 1
Софронова Анна 1 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19341 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3427 1
Россия - СФО - Новосибирск 4831 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3134 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1523 1
Россия - РФ - Российская федерация 164112 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54375 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47201 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1278 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56988 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33265 1
Химическая промышленность - Chemical industry 303 1
РАН - Российская академия наук 2096 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1187 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 234 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 351 1
ТГУ - Томский государственный университет 226 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
ВГУЭС ФГБОУ ВО - Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 6 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 64 1
СКГМИ ГТУ - Северо-Кавказский горно-металлургический институт государственный технологический университет 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450963, в очереди разбора - 727886.
Создано именных указателей - 196321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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