Harman и Black Star представили колонки JBL в специальной расцветке. Фото

Harman совместно с российским лейблом Black Star презентовали специальную серию колонок JBL BS, в которую вошли модели Flip BS и Clip BS, выполненные в эксклюзивном дизайне. Бренды также объявляют о старте кампании «Громкий по природе» – серии активностей и специальных акций, которые поддержат артисты лейбла Black Star и амбассадоры JBL. Участников ждут масса призов, подарочных сертификатов и уникальных событий, а также главный приз – два билета на поездку в Лондон и посещение Harman Experience Center.

«Для нас, как большой глобальной компании и одного из лидеров рынка, всегда особый вызов - придумать совместную коллаборацию с партнерами, специально для локального рынка и потребителя. Я очень рад, что мы смогли это реализовать, и что нашим партнером выступила компания Black Star. Данный запуск знаменует новый виток развития нашего бизнеса в России, и я уверен, что в скором времени мы порадуем потребителей новыми продуктами, созданными специально для нашего рынка», – сказал Евгений Конов, генеральный директор «Harman Россия».

«Бренд JBL всегда был для тех, кто не боится заявить о себе во всеуслышание. Мы объединились с одним из самых известных лейблов в России, чтобы создать серию колонок для тех, кто такой же громкий по природе. Агрессивный дизайн разработан нашими партнерами, мы же отвечаем за то, что понимаем лучше других, и за что нас ценят поклонники по всему миру – легендарное звучание JBL», – сказала Татьяна Тимофеева, директор по маркетингу «Harman Россия».

Портативная колонка JBL Clip BS продолжает традиции серии: максимальная портативность со встроенным прорезиненным карабином, отличный звук и защита по стандарту IPX7 для самых смелых приключений. Аккумулятор рассчитан на 10 часов беспрерывного воспроизведения музыки. Встроенный микрофон с системой шумо- и эхоподавления позволяет использовать колонку в качестве спикерфона и всегда оставаться на связи, не доставая телефон из кармана.

Акустическая система JBL Flip BS станет отличным музыкальным компаньоном как в путешествии, так и дома. Модель получила новый динамик в форме суперэллипса с выходной мощностью 20 Вт, который обеспечит более мощный звук и проработанный глубокий бас. Акустическая система защищена от воды по стандарту IPX7 и выдерживает кратковременное погружение в воду на глубину 1 метра. Аккумулятора емкостью 4800 мАч хватит примерно на 12 часов работы. Модель поддерживает воспроизведение контента поочередно с двух устройств по Bluetooth, а новая технология Partyboost может соединить неограниченное количество устройств с этой функцией в одну цепочку, или создать стереопару. Благодаря своей форме и размерам колонка отлично лежит в руке или размещается в держателе для бутылки на велосипеде.

«Мы считаем, что у каждого человека есть талант, который не всегда заметен сразу. И нашей совместной идеей мы хотим показать людям, что нужно не бояться проявлять свои таланты и развивать то, что у тебя хорошо получается. Тогда ты найдешь свой путь и станешь профессионалом своего дела. А JBL и Black Star помогут тебе и покажут твой талант всей стране», – сказал Виктор Абрамов, креативный директор Black Star.

Поративная колонка JBL Flip BS

«Black Star всегда стремится раскрывать новые таланты. И главное для нас в этой коллаборации – дать возможность показать себя как можно большему количеству людей. Именно в этом миссия Black Star, и она совпадает с идеологией JBL. Наш совместный продукт – громкий по природе, это сочетание неординарного дизайна и крутого звука, его выпуском мы призываем людей действовать, показывать свой талант, и получить возможность стать лицом продукта от мирового лидера по звуку», – отметил Павел Курьянов, генеральный директор Black Star.

Портативная колонка JBL Clip BS

Специальные версии колонок будут доступны для продажи по всей России в партнерских сетях «М.Видео» и «Эльдорадо». Покупатели будут получать в комплекте всевозможные подарки от Black Star: футболки, сертификаты на покупку билетов, и различных сервисов от Black Star, а также смогут зарегистрироваться и поучаствовать в отдельных активностях на сайте громкийпоприроде.рф. Рекомендованная розничная цена на специальную серию – 7490 и 3490 руб. за модели JBL Flip BS и Clip BS соответственно.