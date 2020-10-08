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QUBData

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.10.2020 «Делойт» запустила сервис мониторинга мировых тенденций и анализа данных в централизованном хабе Qlik Sense 1
30.03.2018 «Корус Консалтинг» и QUBData завершили оптимизацию аналитических приложений компании Efes Rus на платформе QlikView 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

QUBData и организации, системы, технологии, персоны:

Qlik - QlikTech 171 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 126 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1452 1
HP Inc. 5868 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 93 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 180 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3267 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1286 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5548 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4322 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13001 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4159 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7762 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63818 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21394 1
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Артеменко Алексей 17 1
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Россия - РФ - Российская федерация 163984 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14743 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19324 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54337 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 868 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3274 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728240.
Создано именных указателей - 196168.
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