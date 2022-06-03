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Deloitte Risk Monitor Deloitte Risk Sensing
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.06.2022
|Продукты «Сёрчинформ» вошли в национальный электронный каталог Индонезии 1
|08.10.2020
|«Делойт» запустила сервис мониторинга мировых тенденций и анализа данных в централизованном хабе Qlik Sense 3
Deloitte Risk Monitor и организации, системы, технологии, персоны:
|Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 126 2
|Qlik - QlikTech 171 1
|SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 511 1
|QUBData 3 1
|HP Inc. 5868 1
|ЦСР - Центр стратегических разработок 180 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3267 1
|Артеменко Алексей 17 1
|Ожегов Сергей 32 1
|Кудряшов Сергей 22 1
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