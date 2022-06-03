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Deloitte Risk Monitor Deloitte Risk Sensing

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.06.2022 Продукты «Сёрчинформ» вошли в национальный электронный каталог Индонезии 1
08.10.2020 «Делойт» запустила сервис мониторинга мировых тенденций и анализа данных в централизованном хабе Qlik Sense 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Deloitte Risk Monitor и организации, системы, технологии, персоны:

Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 126 2
Qlik - QlikTech 171 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 511 1
QUBData 3 1
HP Inc. 5868 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 180 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3267 1
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Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4964 1
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 160 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4159 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8066 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21394 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12015 1
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Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1211 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Азия Восточная 186 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14743 1
Ближний Восток 3129 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19324 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54337 1
Индонезия - Джакарта 55 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5410 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2626 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11312 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 868 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56934 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728240.
Создано именных указателей - 196168.
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