Продукты «Сёрчинформ» вошли в национальный электронный каталог Индонезии

Продукты «Сёрчинформ» SearchInform FileAuditor и SearchInform Risk Monitor включены в национальный электронный каталог Индонезии. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании.

Это система, с помощью которой государственные учреждения страны могут найти подробную информацию об интересующем их продукте, а также совершить электронную закупку. Размещение в системе поможет «Сёрчинформ» продвинуть российский софт в регионе, а также позволит ИТ-решениям компании свободно участвовать в государственных тендерах. Перед включением в каталог ПО проходит проверку, далее его добавляют в национальный, отраслевой или региональный разделы.

В национальный электронный каталог были включены продукты, которые компания «Сёрчинформ» активно продвигает за рубежом. SearchInform FileAuditor – DCAP-система для автоматизированного аудита файловой системы, поиска нарушений прав доступа, изменений в данных, запрета действий с ними. SearchInform Risk Monitor – бренд, под которым «Сёрчинформ» продвигает свою DLP-систему за рубежом. Оба решения востребованы на рынках стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Южной Африки и Юго-Восточной Азии, в том числе Индонезии.

«Мы работаем в Индонезии с 2019 г. Появление DLP- и DCAP-систем в национальном каталоге подтверждает их качество и востребованность, повышает доверие к бренду, а также открывает новые возможности на рынке – участие в государственных тендерах. В планах и дальше увеличивать объем продаж в Индонезии и наращивать присутствие в Юго-Восточной Азии», – сказал Сергей Ожегов, генеральный директор «Сёрчинформ».

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«Сёрчинформ» продает свои решения в Индонезии через партнеров, участвует в онлайн и офлайн-мероприятиях, которые направлены на развитие сотрудничества России и Индонезии. В 2020 г. компания провела в Джакарте свою первую конференцию по защите данных.