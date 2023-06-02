ГК «Максима» представила платформу мониторинга мобильных объектов

«Максима» представила платформу глобального мониторинга мобильных объектов. Разработка позволяет отследить местоположение и состояние подвижного объекта или транспортируемого груза на карте или геоподоснове.

Платформа может решать широкий спектр задач по геолокации и мониторингу: от управления массовыми средствами персональной мобильности в городской среде до анализа и прогнозирования маршрутов контейнеров при мультимодальных перевозках. Погрешность определения местоположения контролируемых объектов не превышает трех сантиметров.

Кроме того, разработка позволяет отслеживать прохождение контрольных точек, геозон, а также, за счёт применения нейросетей, оптимизировать логистику для минимизации издержек.

Гибкие настройки веб-платформы дают заказчику информацию об условиях передвижения в реальном времени. Они же учитывают множество параметров для диспетчера или клиента: определение геозоны, температуру, влажность, давление, контроль ударов. Эта информация позволяет значительно ускорить принятие ключевых решений.

Автономные трекеры контролируют состояние объекта по заданным параметрам вне зависимости от местоположения. Гибкий API-коннектор упрощают процесс подключения платформы к любой информационной системе клиента для обмена данных.

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Преимущества представленной технологии: оптимизированное энергоэффективное устройство, способное работать в сложных климатических условиях; возможность мониторинга объектов по всему миру; агрегирование полученных данных — система автоматически собирает и группирует значения всех необходимых параметров, тем самым экономя время для их анализа; передача данных с минимальной задержкой и минимальной нагрузкой на сеть благодаря решению NB IoT; трекинг за любой период — мониторинг объекта начинается и заканчивается строго по запросу заказчика; повышение эффективности бизнес-процессов за счет точных данных по состоянию объекта мониторинга.

Разработка будет полезна в транспорте и логистике (например, при отслеживании состояния грузов, включая контейнерные перевозки), в промышленности и производстве — для мониторинга движущихся объектов (спецтехники, грузовиков, железнодорожных вагонов) или даже их отдельных компонентов.

«Мы создали многофункциональную платформу, на базе которой можно с легкостью контролировать мобильные объекты, настраивать автоматизированные сценарии реагирования на события, начиная от простых, например, управления городской системой аренды велосипедов и заканчивая сложными — как, например, организация центра мониторинга и контроля мультимодальных перевозок морских контейнеров от пункта отправления до точки прибытия в любой части мира», — сказал директор по работе с транспортным сектором ГК «Максима» Илья Черкасов.