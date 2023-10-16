GMCS стала партнером Comindware

GMCS (входит в ГК «Максима») и Comindware подписали соглашение о сотрудничестве. GMCS тем самым расширяет свой портфель российской low-code платформой класса BPM, предназначенной для построения корпоративных решений по автоматизации процессов различной направленности (SRM, CRM, ITSM, СЭД и др.). Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Comindware является разработчиком low-code платформы для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы — Comindware Business Application Platform. Продукт входит в реестр отечественного ПО, базируется на СУБД российского происхождения и помогает решать задачи автоматизации различного масштаба. Платформа может быть развернута как в облаке, так и на собственных серверах клиента, а доступ к ней осуществляется из браузера или через мобильное приложение.

«Мы рады, что к нашей партнерской сети присоединилась компания GMCS, обладающая огромным опытом в области корпоративной автоматизации. Возможности партнера позволят нам ускорить удовлетворение растущего спроса на российские IT решения. Опыт GMCS в области корпоративных внедрений, безусловно, будет востребован и при разработки нового функционала Comindware Business Application Platform — вместе мы сможем сделать low-code решения еще более доступными для бизнеса, а также расширить портфель предлагаемых сервисов и услуг», — отметил Виталий Шпак, директор Comindware.

GMCS будет предлагать клиентам возможности для цифровизации без сложного программирования. Платформа Comindware Business Application Platform позволяет автоматизировать такие бизнес-процессы, как организация внутренних процессов (АХО, help-desk, порталы), так и внешних — маркетинг, управление документооборотом, закупками и др.

«Платформа Comindware является полноценной заменой решений ушедших иностранных компаний, позволяя постепенно наращивать функционал, гибко развивать и масштабировать системы. Мы получаем запросы на автоматизацию CRM, документооборота и других бизнес-процессов, которые будем решать с использованием платформы Comindware», — сказал Антон Чепурин, руководитель направления интегрированных систем автоматизации, GMCS.

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Comindware — российская компания с историей более 10 лет, присутствует на глобальном рынке, разработчик Comindware Business Application Platform, low-code платформы для быстрого построения цифровой организации, управления бизнес-процессами, автоматизации и контроля работы. С 2018 г. компания занимает первую строчку в рейтинге крупнейших разработчиков BPMS от CNews Analytics.

GMCS — участник ИТ-рынка по внедрению бизнес-решений и разработке ПО. Входит в состав ГК «Максима». На протяжении 25 лет компания реализует проекты в разных отраслях экономики в России и за ее пределами. Головной офис GMCS находится в Москве, филиалы — в Санкт-Петербурге, Пензе, Перми, Казани и Туле.