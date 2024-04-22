iPavlov Intelligent Virtual Assistants Platform 2.0 вошла в реестр отечественного ПО

iPavlov обновили платформу iPavlov Intelligent Virtual Assistants (IVA) Platform 2.0. Новая версия прошла необходимую экспертную оценку и была внесена в реестр отечественного ПО. Платформа для создания виртуальных ассистентов позволяет заместить ряд зарубежных ИИ-инструментов. Об этом CNews сообщили представители iPavlov.

Новая версия платформы для создания виртуальных ассистентов от iPavlov Intelligent Virtual Assistants Platform 2.0 внесена в Реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России и доступна заказчикам iPavlov. Платформа отвечает запросу российского бизнеса и государственных организаций на импортозамещение и открывает новые возможности для повышения эффективности продаж и обслуживания клиентов. Благодаря сходству функциональных характеристик данное решение представляет собой эффективную замену такому зарубежному программному обеспечению с применением ИИ, как IBM Watson, Google DialogFlow, Amazon Alexa, Oracle Chatbot and Digital Assistant, SAP Conversational AI.

В новой версии клиенты получают усовершенствованные ИИ-модели для конвертации текста в речь и наоборот, расширенную аналитику, переработанный функционал «Продвинутого графического редактора сценариев». Добавлена возможность омниканального общения, которая позволяет продолжать диалог с клиентом на нескольких платформах.

Платформа Intelligent Virtual Assistants предназначена для создания цифровых ассистентов для различных приложений и устройств, способна распознавать и обрабатывать естественный язык, интегрироваться с приложениями и сервисами, такими как мессенджеры, электронная почта, CRM-системы. Имеет функционал поиска по большим базам текстовых данных, помогает выявлять тренды во взаимодействии с пользователями и персонализировать виртуальных помощников в соответствии с предпочтениями клиентов.

С помощью решения IVA российские компании могут: повысить эффективность продаж и службы поддержки клиентов благодаря сокращению времени обработки обращений; увеличить продажи; снизить затраты на 50%: количество сотрудников, которые обрабатывают обращения, можно будет сократить, перенаправив их на более сложные задачи; улучшить качество обслуживания и уровень удовлетворенности клиентов.

«Решение iPavlov для создания виртуальных ассистентов обеспечивает наших заказчиков теми же возможностями, что и лучшие аналогичные решения зарубежных разработчиков, включая Google, Amazon, Oracle и SAP. Обновленная версия упрощает работу с созданием сценариев, даёт возможность для омниканального общения. Российскому бизнесу мы рады предложить инструмент, позволяющий перевести их диалог с клиентами на новый уровень в плане скорости и качества предоставления ответов, касающихся продаж и поддержки. Благодаря внесению Intelligent Virtual Assistants в Реестр отечественного программного обеспечения российские коммерческие и государственные предприятия смогут решать с помощью данного инструмента задачи импортозамещения», – сказал Лоран Акопян, генеральный директор iPavlov.

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iPavlov — высокотехнологичная ИИ-компания, известная своими решениями в области обработки естественного языка, машинного зрения, цифровых дойников и анализа больших данных. iPavlov – разработчик мультифункциональных чат-бот платформ, автоматизированных систем управления потоками клиентов, инфраструктурных решений в области «умного города»: «умный перекресток», «умный светофор» и другие интеллектуальные дорожно-транспортные системы и системы распознавания сложных объектов. Входит в Группу компаний «Максима».

ГК «Максима» — интегратор, специализирующийся на цифровизации и автоматизации дискретной промышленности, предприятий машиностроения, горной добычи и металлургии, транспортно-логистических компаний, непрерывного производства и городского хозяйства. Группа компаний предлагает решения для всех этапов развития ИТ-ландшафта предприятия. Портфель группы включает проекты по внедрению бизнес-приложений, решения в сфере анализа данных, искусственного интеллекта, компьютерного зрения, облачных вычислений и других систем.