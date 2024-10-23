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Цифровизация Внедрения
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ГК «Максима» и НГУК представили проект автоматизации

Группа компаний «Максима» и «Новая Горная Управляющая Компания» рассказали о совместном проекте по внедрению автоматизированной системы управления производством (АСУП) и дальнейших планах его развития. Проект направлен на повышение эффективности добычи и переработки угля, а также снижение затрат. Об этом CNews сообщили представители ГК «Максима».

Игорь Локшин, директор дивизиона по работе с горно-металлургическим комплексом ГК «Максима», отметил, что проект включает восемь подсистем и выполняется при грантовой поддержке РФРИТ. В докладе эксперты сосредоточились на тех решениях и том функционале, которые внедряются в настоящее время, а также запланированы к реализации на ближайший год.

Комплексная автоматизация всех этапов производства

«Руководством нашей компании была поставлена задача лучшими доступными на российском рынке цифровыми решениями охватить все производственные процессы – от геологии до отгрузки угля», - сказал Александр Иванов, директор по операционной эффективности и цифровизации «НГУК».

АСУП включает в себя такие модули, как автоматизированная система управления горной техникой, четыре большие системы, связанные с обогащением угля, информационно-логистическую систему, единый диспетчерско-аналитический центр. Соответственно, она охватывает такие направления, как управление производством, оптимизация горных и транспортных операций, контроль качества и логистика.

На текущем этапе внимание команды внедрения сосредоточено на двух модулях. Автоматизации буро-взрывных работ и оптимизации использования горно-транспортного оборудования, которая поможет сократить время простоев техники и повысить ее производительность.

Рассматривается для внедрения еще один модуль – горно-геологическая система «Геомикс» для повышения точности планирования и моделирования горных работ.

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Проект также предусматривает дальнейшее развитие и интеграцию различных систем на базе единого диспетчерско-аналитического центра. Подобные центры уже внедрены и функционируют на двух фабриках НГУК. Следующим этапом станет создание генерального ЕДАЦ, который будет охватывать всю организацию и производственные объекты, включая шахты.

Оценка бизнес-эффективности и интеграция

Прежде чем приступить к внедрению АСУП, НГУК тщательно оценивала целесообразность проекта и его пользу для бизнеса. «Повышение качества и оперативности принимаемых управленческих решений при наличии информации у руководящего персонала и линейных руководителей – это крайне важный фактор для выполнения ежедневных функций. Также от внедрения АСУП мы видим такие улучшения, как повышение производительности горной техники на 4,2% и повышение выхода угольного концентрата от 0,5% до 2%», - сказал Александр Иванов.

Важным фактором стала интеграция внедряемых в рамках проекта решений с текущим ИТ‑ландшафтом компании, включая ERP и другие информационные системы. Уже на этапе подготовки к внедрению были предусмотрены интеграционные шины, которые позволят минимизировать ручные операции и обеспечить бесшовную передачу данных между информационными системами.

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