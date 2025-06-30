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Varton AWADA
УПОМИНАНИЯ
Varton AWADA и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2137 2
|АРМО ГК - АРМО-Системы 307 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3257 1
|Varton - Вартон ТПК - Gauss 48 1
|Linux OS 10315 2
|AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1146 1
|Борисов Юрий 121 1
|Сивцев Илья 160 1
|Фролов Денис 56 1
|Шойгу Сергей 90 1
|Криворучко Алексей 6 1
|Шевцова Татьяна 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150298 4
|Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 749 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14286 1
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