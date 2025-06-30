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Varton AWADA


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 «АРМО-Системы» представила потолочный датчик присутствия и освещенности Awada DA2-SEN301BK в черном цветовом исполнении 1
19.12.2023 Новое поколение контроллеров системы автоматизации Awada Rapida с ОС Astra Linux 1
07.11.2023 В компании «АРМО-cистемы» доступны программно-аппаратные комплексы Awada: система управления освещением и инженерной инфраструктурой объекта 1
02.07.2019 «Русбитех» представил свои разработки на форуме «Армия-2019» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Varton AWADA и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2137 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 307 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3257 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 48 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 325 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3246 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4475 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2057 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3040 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5603 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12166 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32234 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 550 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26186 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 2
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 145 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25030 2
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 566 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6155 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11830 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4949 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3868 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6926 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11957 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13954 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4138 1
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 132 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 328 1
Аналоговые технологии 2797 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1480 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3416 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 350 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 496 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8958 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4696 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5913 1
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AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1146 1
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Шойгу Сергей 90 1
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Россия - РФ - Российская федерация 150298 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 749 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14286 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53015 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9288 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5769 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3106 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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