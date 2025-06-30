«АРМО-Системы» представила потолочный датчик присутствия и освещенности Awada DA2-SEN301BK в черном цветовом исполнении

Российская компания «Авада Системс» выпустила потолочный датчик Awada DA2-SEN301BK для регистрации присутствия людей и измерения освещенности с высоты до 8,5 метров. Новинка поддерживает протокол DALI 2 (стандарты IEC 62386-101/103/105/303/304/332) для работы в составе автоматизированной системы управления освещением Awada. Этот потолочный датчик присутствия имеет оригинальный корпус и линзу черного цвета для установки в темные потолочные конструкции, использует инфракрасный сенсор с углом обзора зоны обнаружения 99°, отличается от аналогов низким энергопотреблением, порядка 2 мА, и расширенной до пяти лет гарантией производителя. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Оригинальный дизайн DA2-SEN301BK – в черном корпусе и с затемненной линзой – позволяет вписать датчик в интерьер помещений с темными потолками, будь то офисы, выставочные залы, рестораны или другие объекты, где требуется автоматизированное управление освещением. В штатной комплектации этот потолочный датчик присутствия рассчитан на встраиваемый монтаж, но благодаря доступности опциональной монтажной коробки черного цвета, его установка возможна и накладным способом. При этом корпус DA2-SEN301BK обеспечивает пыленепроницаемость по стандарту IP50, соответствие второму классу защиты от поражения электрическим током, а также повышенную прочность и устойчивость к механическим воздействиям.

АРМО-Системы АРМО-Системы » представила потолочный датчик присутствия и освещенности Awada DA2-SEN301BK в черном цветовом исполнении

Эффективность работы датчика Awada достигается за счет использования сверхчувствительного инфракрасного сенсора с 99-градусным углом обзора. С его помощью потолочный датчик присутствия способен регистрировать подвижные объекты в 192 зонах и малейшие активности в контролируемой области, даже движения человека, работающего за компьютером. При потолочном расположении на высоте 6 метров DA2-SEN301BK обеспечивает контроль области диаметром 14 метров, а с высоты 2,5 метра он охватывает область с 6-метровым диаметром. Максимальная высота монтажа потолочного датчика присутствия составляет 8,5 м. Стоит отметить, что при высоте более 8,5 м для обеспечения достаточной чувствительности рекомендуется применять несколько датчиков, объединенных в одну световую зону.

Полностью отечественная разработка и производство позволили включить датчики Awada в реестр российской промышленной продукции (ПП РФ 719) и единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878). Потолочный датчик присутствия DA2-SEN301BK имеет гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев (пять лет). За счет поддержки удаленного подключения, обновление программной прошивки данных устройств не требует ни их демонтажа, ни физического доступа к ним. Для максимально комфортного управления освещением DA2-SEN301BK можно использовать вместе с комплексным решением Awada.

Инфракрасный потолочный датчик присутствия и освещенности AWADA DA2-SEN301BK доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».