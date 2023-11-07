В компании «АРМО-cистемы» доступны программно-аппаратные комплексы Awada: система управления освещением и инженерной инфраструктурой объекта

«АРМО-cистемы» стала официальным дистрибьютором российского оборудования и интеллектуальных решений бренда Awada для автоматизации и безопасности зданий. Ассортимент продукции, которую предлагает рынку безопасности компания «АРМО-cистемы», пополнили импортонезависимые решения для управления зданием класса BMS, внутренним и наружным освещением, а также системы управления бронированием переговорных и рабочих мест и другие интеллектуальные решения марки Awada. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-cистемы».

Разработанная «Авада системс» аппаратно-программная платформа Awada Advance внесена в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД» Минцифры России, система управления строится на основе программируемых IoT контроллеров Rapida, в которых с 2023 г. используются только российские компоненты. Наряду с АПК, предлагается полная линейка оборудования Awada для интеграции и запуска системы, в нее входят контроллеры, датчики, сенсорные и кнопочные настенные панели, выключатели, шкафы управления и другие продукты.

Компания «АРМО-cистемы» стала официальным дистрибьютором интеллектуальных решений и оборудования бренда Awada от «Авада системс». Компания развивает и другое важное направление Awada – система управления зданием класса BMS. Собственная разработка вендора – аппаратно-программная платформа Awada Advance с контроллерами Rapida, с помощью которой осуществляется автоматизация работы всех инженерных систем объекта через единый интерфейс. Awada Advance внесена в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД» Минцифры России и дает возможность создавать решения АСУЗ для разных сооружений на основе технологии «Цифровой тени» – единой трехмерной информационной модели для мониторинга, настройки и управления инженерными системами. Специалисты ГК «АРМО», в состав которой входит компания «АРМО-cистемы», наряду с дистрибуцией, могут выполнить также проектирование и инсталляцию системы автоматизации Awada.

Импортонезависимые решения Awada для управления зданием с успехом могут внедряться, как на строящихся, так и на функционирующих объектах. При этом клиенты будут обеспечены постоянной поддержкой на всех этапах внедрения нового решения. Если на каком-то объекте уже установлена система управления зданием производства западных компаний, которая нуждается в реновации, специалисты вендора могут осуществить детальное обследование такого объекта и бесплатно выполнить переработку проектного решения.

Важнейшая составляющая комплексного решения Awada – полный перечень оборудования, в составе которого контроллеры, датчики, сенсорные и кнопочные настенные панели, выключатели, шкафы управления, словом, все необходимое для полноценного функционирования системы. Основа линейки Awada – программируемые IoT контроллеры семейства Rapida, обеспечивающие подключение и питание дочерних интерфейсных модулей, работу сервера приложений Awada и внешнее IP-соединение. Для создания гибких систем автоматизации контроллеры Rapida(-C) предусматривают выбор конфигурации модулей ввода/вывода и интерфейсных модулей. За счет поддержки широкого перечня открытых протоколов обмена данными (Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP и BACnet MS/TP) обеспечивается возможность интеграции устройств от различных производителей.

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Под брендом Awada реализованы и другие интеллектуальные решения: автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО), адаптивная система управления внутренним освещением, система управления бронированием переговорных и рабочих мест на основе сенсорных панелей. В настоящее время в России и странах СНГ осуществлено более 800 проектов Awada. Производство продуктов Awada локализовано в России, например, контроллеры и интерфейсные модули серии Rapida разработаны и выпускаются в Ярославле.

Оборудование и ПО Awada уже доступны для заказа в компании «АРМО-cистемы».