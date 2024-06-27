В России создан безэкипажный катер с дальностью хода больше 400 км. На его основе будут строить боевые роботизированные комплексы

Российские безэкипажные катера (БЭК) «Оркан» впервые показали в России. Он является самым компактным дроном. «Оркан» является базовой платформой для создания морского роботизированного комплекса.

Новый российский БЭК

«Рособоронэкспорт» (входящая «Ростех») представил многоцелевой безэкипажный катер «Оркан». Это базовая платформа для создания морского роботизированного комплекса. Об этом в конце июня 2024 г. сообщил корреспондент ТАСС.

«Оркан» - это базовая платформа для создания морского роботизированного комплекса с многоцелевым безэкипажным катером, отмечается в материалах «Рособоронэкспорт», в экспозиции которого показан морской дрон. Это самый компактный представленный дрон. Со слов разработчиков, нa «Оркан» возможно размещение целевой нагрузки различного назначения.

«Тренд на применение беспилотных технологий при планировании и проведении военных и антитеррористических операций сегодня затронул все среды, в том числе надводную и подводную. Российские предприятия, следуя общемировым тенденциям, создали линейку способных нести различную полезную нагрузку современных БЭКов», - сказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Roe Российский безэкипажный катер «Оркан»

«Рособоронэкспорт» намерен предложить иностранным партнерам сотрудничество по построению сетецентрических систем с интегрированными безэкипажными катерами и автономными необитаемыми аппаратами, а также по внедрению концепции проведения загоризонтных операций с использованием российских робототехнических комплексов. Как отмечает ТАСС, отечественными безэкипажными катерами заинтересовались представители стран Юго-Восточной Азии и Африки. В «Рособоронэкспорте» подчеркивают, что Россия может занять достойную нишу на мировом рынке рассматриваемой техники.

Кроме того, «Рособоронэкспорт» анонсировал российские безэкипажные катера «БЭК-1000» и «Визир». Оба имеют длину около 7 метров. Надводный беспилотник «БЭК-1000» может нести до 1 тонны полезной нагрузки различного назначения. В свою очередь, «Визир» способен развивать скорость до 45 узлов или 83,3 км/ч, а дальность хода достигает 435 км.

Технологии безэкипажных судов

Поверхностные суда без экипажа (USV) перемещаются по поверхности океана подобно лодкам, собирая океанографические и атмосферные данные, но без человека на борту. Операторы в море или на берегу могут дистанционно управлять USV или программировать их на выполнение заранее запланированных миссий и принятие решений с минимальным участием человека в реальном времени.

Roe Представлен российский безэкипажный катер «Оркан» с дальностью езды больше 400 км

Единой конструкции USV не существует. USV может быть куплен на рынке уже в готовом варианте или построен на заказ. Он может напоминать моторную лодку, парусник, небольшой катер, доску для серфинга или даже большую игрушку для ванны. В конечном итоге его форма и другие характеристики будут зависеть от его функции. Что ему нужно делать? Куда она должна отправиться? Сколько времени потребуется для выполнения работы? Ответы на эти и другие вопросы помогут определить полезную нагрузку датчиков, мощность, размер и тип движителя.

USV обычно развертываются с корабля или пирса, а некоторые даже имеют собственные системы развертывания. Они могут работать с кораблем, самостоятельно или вместе с другими USV. Также они могут работать с автономными подводными аппаратами (AUV) и дистанционно управляемыми аппаратами (ROV), собирая соответствующие данные и предоставляя своим подводным коллегам навигационную поддержку, инструкции и канал связи, который позволяет осуществлять связь, мониторинг и обмен данными в режиме реального времени. Некоторые из них даже служат в качестве мобильной станции стыковки, передачи данных и подзарядки для других систем без экипажа.

Помимо средств связи и навигации, USV могут быть оснащены многими из тех же датчиков, что и корабли, AUV и ROV. Датчики собирают данные об окружающей среде как над, так и под поверхностью океана, часто передавая их на корабль или берег через спутник в режиме реального времени. Океанографические данные включают батиметрию, температуру воды, соленость, растворенный кислород, течения, высоту и периоды волн, а также звук. Атмосферные данные включают температуру воздуха, скорость и направление ветра, атмосферное давление и влажность. USV также могут нести камеры для получения видео- и фотоизображений и системы для сбора проб воды.

Благодаря своей гибкости полезная нагрузка датчиков USV может быть сконфигурирована для одновременного решения нескольких задач. В целом данные, собранные с помощью USV, способствуют развитию научных знаний, управлению и защите ресурсов, обеспечению безопасности на море, мониторингу климата, прогнозированию погоды, реагированию на чрезвычайные ситуации, обеспечению внутренней безопасности, развитию морской энергетики и телекоммуникаций, а также многим другим сферам.