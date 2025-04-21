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VK Play запускает спецпроект «Искры Победы» к 80-летию Великой Победы

К 80-летию Великой Победы российская игровая платформа VK Play представила проект «Искры Победы», посвященный подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Интерактивная визуальная новелла станет мостом между поколениями, объединив современные технологии, игровые форматы и историческую память. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Искры Победы» — это визуальная новелла о двух друзьях, Алексее и Иване, чьи жизни изменились 22 июня 1941 г. Алексей, талантливый инженер, и Иван, отважный артиллерист, прошли через испытания войны, олицетворяя мужество и стойкость своего поколения. Через их судьбы участники проекта увидят, как обычные люди становились героями, а их поступки складывались в общую летопись Победы.

Спецпроект сочетает элементы геймификации, образовательный контент и социальную вовлеченность. Пользователи не только погрузятся в сюжет, но и выполнят задания, связанные с сохранением исторической памяти.

Участники, выполнившие все задания, попадут в «Зал славы» — виртуальное пространство, где увековечены имена тех, кто сохраняет память о подвиге народа. Это не только дань уважения героям прошлого, но и символ преемственности поколений.

«Современные технологии позволяют говорить с аудиторией на её языке. “Искры Победы” — это пример того, как игры становятся инструментом передачи ценностей. Мы хотим, чтобы молодое поколение чувствовало связь с историей, понимало её через личные истории людей», — сказал Александр Михеев, руководитель VK Play.

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