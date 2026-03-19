Минпромторг массово штрафует микроэлектронику в России. Производители боятся банкротства

Минпромторг начал массово рассылать уведомления о взыскании неустоек производителям микроэлектроники. Речь идет о работах, выполняемых по программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Отрасль опасается, что взыскание штрафов приведет к банкротству предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ (ГОЗ).

Массовый срыв

Как стало известно CNews, Минпромторг массово рассылает уведомления о взыскании неустойки за срыв сроков исполнения ОКР по госпрограмме «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Об этом в своем письме к «Консорциуму разработчиков и производителей СВЧ изделий» пишет гендиректор «ОКБ Планета» Александр Петров. Письмо есть в распоряжении CNews.

Согласно документу, компания Петрова также получила сразу три уведомления о взыскании неустойки на общую сумму 80 млн руб. «Данная ситуация по нашей информации имеет место на всех предприятиях, выполнявших ОКР и допустивших нарушение сроков. Выплата подобных неустоек может привести к банкротству предприятий, выполняющих работы по ГОЗ», — следует из письма Петрова.

Компания предложила отправить в Минпромторг совместную позицию по этому вопросу.

В Минпромторге отказались от комментариев по данной ситуации.

Факты на лицо

CNews с начала года писал о десятках случаев, когда Минпромторг начислял неустойки производителям микроэлектроники из-за срывов ОКР по программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Например, упомянутое предприятие «ОКБ Планета» было оштрафовано министерством из-за задержки создания российского лазера для передачи СВЧ-сигналов на замену немецкому. Просрочка составила четыре года.

Отрасль боится банкротства из-за неустоек Минпромторга

АО «Специализированное конструкторско-технологическое бюро электронных систем» было оштрафовано на 274 млн руб. за просрочку создания микросхемы для оборонки. Просрочка свыше шести лет.

Минпромторг оштрафовал и производителя аккумуляторов НИАИ «Источник» на 181 млн руб. за срыв сроков работ.

Госконтракты были заключены задолго до СВО или пандемии, чтобы повлиять на сроки. Однако собеседники CNews говорят о том, что сами разработки были сложными, поэтому заняли гораздо больше времени. А некоторые и вовсе не смогли их завершить.

При этом собеседники CNews среди тех, кто получил штрафы отмечают, что это обязанность Минпромторга. «Но возможно, многие не смогут в нынешней экономике выплатить неустойки и ведомство вынуждено будет пойти в суд, и как по многим делам, связанным со срывом сроков суд может встать на сторону исполнителя», — говорит один из производителей.

История стара

Минпромторг массово штрафовал производителей микроэлектроники в апреле 2025 г. За один месяц министерство начислило штрафов ИТ-компаниям более чем на 500 млн руб.

Среди незавершенных работ, например, разработка и освоение серийного производства радиационно-стойкой микросхемы за 131,9 млн руб.

К неисполненным в срок контрактам также относится и освоение серийного производства управляющего процессора бортовых вычислительных комплексов для космических аппаратов нового поколения с элементами искусственного интеллекта за 400 млн руб.

Но еще в 2023 г. Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила у Минпромторга послаблений для предприятий, получивших госсубсидии на разработки в области электроники из-за риска «массового неисполнения своих обязательств». Правда тогда просрочки все-таки были связаны с введением санкций после 2022 г. и недоступностью элементной базы.