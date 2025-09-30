Льготы российских ИТ-компаний под угрозой. Госдума запланировала ввести НДС на продажу российского ПО

Планируемые изменения налогового законодательства России предполагают отмену льготы, освобождающей от уплаты НДС продажу отечественного ПО. Эта и другие корректировки налогового кодекса могут серьезно повлиять на развитие отрасли, считают эксперты.



НДС вернется

В России планируют отменить освобождение от уплаты НДС на продажу ПО, включенного в реестр отечественного софта Минцифры. Изменения в Налоговом кодексе предусмотрены проектом, подготовленным Комитетом Госдумы по бюджету и налогам, пишет «Коммерсант».

В случае принятия документа налог составит 22%. С 2026 г. НДС в России увеличен на два процентных пункта (с 20%). Налоговые льготы для реестрового российского ПО были введены с 2021 г.

Для ИT-отрасли предусмотрено также повышение ставки льготных страховых взносов. Причем сразу вдвое — с нынешних 7,6% до 15%. Стандартный тариф на данный момент составляет 30% в пределах величины базы для начисления страховых взносов и 15,1% на сумму дохода сверх нее.

Госбюджету нужны деньги

В Минцифры сокращение льгот назвали вынужденной мерой в условиях действующих бюджетных ограничений.

Дополнительный доход бюджета от возвращения НДС по ставке 22% на реестровое ПО может составить более чем в 30 млрд руб., подсчитала GR-директор компании «Мой Офис» Евгения Дмитриева.

В целом планируемые изменения налогового законодательства, затрагивающие различные отрасли, должны увеличить дополнительный доход в федеральный бюджет до 2,75 трлн руб. в 2028 г.

Льгот почти не осталось

Для ИТ-компаний сохраняются льготы по налогу на прибыль, который с 2026 г. планируется увеличить до 5%, тогда как с весны 2022 г. он был нулевым, что являлось мерой поддержки в свете западных санкций.

Сотрудники региональных ИT-компания могут оформить льготную ипотеку, которой с 2023 г. по 2024 г. могли воспользоваться также специалисты, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге.

Сохраняется право на отсрочку от срочной службы в армии для ИТ-шников. Для стимулирования спроса на российское ПО для компаний действует коэффициент 2.0 на приобретение отечественного софта и коэффициент 3.0 для ускоренной амортизации (это позволяет снижать налог на прибыль), напомнили в Минцифры.

Последствия для отрасли

Освобождение от уплаты НДС дало существенный стимул для использования и внедрения российского софта. В 2025 г. премьер-министр Михаил Мишустин приводил данные, согласно которым расходы на цифровые решения крупными организациями по итогам 2024 г. составили более трех млрд руб. при 2,041 млрд в 2021 г. Доля инвестиций в отечественные продукты за период выросла в два раза, до 81% от всех расходов по итогам предыдущего года.

Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин ожидает обратного эффекта после введения НДС. Он считает, что инвестиции в создание и развитие отечественных решений сократятся, а прогнозируемые темпы развития индустрии и роста вклада ИT-сегмента в ВВП страны замедлятся.

Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев видит еще риск оттока ИT-компаний из российской юрисдикции. Сейчас многие страны (Узбекистан, Белоруссия, ОАЭ, Казахстан и др.) предлагают им льготные режимы с отменой НДС и минимизацией других налогов, пояснил он.

«Учитывая, что НДС является косвенным налогом, его уплата будет напрямую переложена на конечного потребителя российских IT-решений. Это негативно скажется как на ИT-отрасли, так и на всем остальном бизнесе, так как российское ПО сейчас приобретает большая часть компаний», — отметил Журавлев.