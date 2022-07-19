«Ростелеком», МТС, «Мегафон» и «Билайн» ополчились против неподъемных штрафов за «серые» SIM-карты

Представители российской телеком-отрасли призывают Госдуму не вводить крупные штрафы за использование «серых» SIM-карт. Если поправки в КоАП пройдут второе чтение, операторы будут платить по 200-500 тыс. руб. за нарушение правил продажи SIM-карт онлайн.



Операторы против

Российские операторы просят не вводить высокие штрафы за «серые» SIM-карты, которые предложило Минцифры. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо «Ростелекома», МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») и Tele2 от 1 июля 2022 г. главе комитета Госдумы по государственному строительству Павлу Крашенникову.

Речь идет о поправках в в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые сейчас готовятся ко второму чтению в Госдуме. Согласно документу, в России могут ввести штрафы на уровне 200-300 тыс. руб. для операторов, которые нарушили правила продажи SIM-карт через интернет.

Еще более солидный штраф грозит компании, если она не отключила от услуг связи корпоративных клиентов, которые не внесли сведения о себе в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги» или ввели там недостоверные данные. В этом случае штраф составит 300–500 тыс. руб.

Чаще всего «серые» SIM-карты используют мошенники

Авторы письма подчеркивают, что новые штрафы окажутся в десять раз больше тех, что выносятся по аналогичным административным нарушениям. Представители Tele2 и «Мегафон» отмечают, что с ужесточением наказания административная нагрузка на бизнес в непростых экономических условиях лишь вырастет, а значит повлечет за собой замедление развития отрасли. «Вымпелком» уверен, что принимать закон о новых штрафах преждевременно, так как правила предоставления информации о корпоративных клиентах в Роскомнадзор еще не приняты.

Что говорят юристы

До сих пор операторов и так штрафовали по статье о несоблюдении лицензионных требований, однако сумма штрафов не превышала 40 тыс. руб. Об этом «Коммерсанту» рассказал преподаватель Moscow Digital School Никита Данилов, добавив, что формально штраф теперь могут выписывать за каждую продажу SIM-карты с нарушениям. Иными словами, над операторами нависает угроза миллиардных штрафов. Сами же корпоративные клиенты за халатное отношение к заполнению данных в ЕСИА будут платить до 70 тыс. руб.

Гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов предположил, что с введением высоких штрафов государство переложит ответственность за соблюдение законодательства на крупнейших операторов, так как взыскивать деньги с «большой четверки» проще, чем с тысяч юридических лиц. Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев прогнозирует, что операторы тоже найдут выход из положения в случае принятия закона и начнут перекладывать штрафы на плечи корпоративных клиентов, по вине которых их привлекли к ответственности.

Закон о «серых симках»

Напомним, закон о «серых» SIM-картах №533-ФЗ приняли в декабре 2020 г., он вступил в силу 1 июня 2021 г. Он представляет собой поправки к закону «О связи» и обязывает операторов мобильной связи отключать «серые» корпоративные номера, если они не прошли регистрацию до 1 декабря 2021 г. Под угрозой блокировки в ноябре 2021 г. оказались более 16 млн номеров.

Под «серыми» SIM-картами имеют в виду карты, либо не зарегистрированные, либо зарегистрированные на посторонних людей. Чаще всего их используют мошенники, чтобы обеспечить себе полную анонимность. Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с CNews рассказал, что «серые симки» используют в самых разных мошеннических схемах. К примеру, человека без его согласия могут зарегистрировать на портале «Госуслуги» с помощью «серой» карты и анонимной электронной почты. То есть аккаунт зарегистрирован на живого человека, но доступа тот к нему не имеет, а мошенник может через него, к примеру, получить микрозайм онлайн.

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«Также "серые" SIM-карты используются мошенниками для общения со своими жертвами, в наркоторговле и раздаче интернет-трафика для различных преступных действий, – привел пример Бедеров. – Очень любят их детективы. В общем, везде, где нужна анонимная связь, используется "серая" SIM-карта. И доля мошеннических действий с использованием современных технологий в общей доле преступлений в России сейчас составляет 74%».

Поправки к закону обязывают операторов регистрировать данные о конечных пользователях в единой системе идентификации и аутентификации портала «Госуслуги». Оказывать услуги представители телеком-отрасли должны только тем клиентам, что прошли идентификацию. По закону, SIM-карты также можно приобретать через интернет с помощью простой электронной подписи при верифицировании пользователя через ЕСИА или Единую биометрическую систему.

В апреле 2022 г. стало известно, что хуже всего требование не пользоваться «серыми» SIM-картами исполняет госсектор. По оценке источников «Коммерсанта», всего в России на апрель 2022 г. действовали порядка 25 млн корпоративных SIM-карт, из которых на январь 2022 г. в тени находились около 7 млн.

Новые договоренности

Крупнейшие российские операторы не первый раз пытаются договориться с регулятором о послаблениях, на прошлой неделе CNews писал о том, что власти пошли на смягчение относительно штрафов за утечку персональных данных пользователей.

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«Крупнейшие ИТ-компании, в том числе МТС, взяли моду договариваться с регулятором относительно штрафов, – напомнил Бедеров. – На прошлой неделе мы увидели, что регулятор согласился не брать денег за первую утечку данных. В тоже время Google штрафуют на какие-то безумные миллиарды. Видимо, операторы с Минцифры решили продолжить свой диалог и окончательно узаконить минимальные штрафы за "серые симки". Понятно, что ИТ-бизнесу сейчас стараются всеми силами облегчить жизнь, но вопрос в том, насколько это необходимо делать. Может, стоит начинать штрафовать, чтобы они держали в порядке свои базы данных, не продавали "левые" SIM-карты и следили за информационной безопасностью?»

Эксперт напомнил, что борьба с «серыми симками» ведется в стране уже больше десяти лет, однако операторы делают вид, что их продают различные ритейлеры, никак с ними не аффилированные.