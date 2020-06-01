Okko и ViacomCBS запускают международный сервис Paramount+ в России

Okko и ViacomCBS Networks International, международное подразделение глобальной развлекательной компании ViacomCBS, запускают 1 июня 2020 г. международный стриминговый сервис Paramount+ впервые в России. Благодаря сервису у подписчиков Okko появится возможность смотреть любимый контент в удобном формате.

Paramount+ будет доступен в сервисе Okko как отдельной подпиской, так и в рамках пакетов подписок и будет включать в себя обширную линейку контента ViacomCBS для всей семьи: легендарные кинофильмы и любимые комедии Paramount Pictures, одной из крупнейших киностудий мира, а также анимационные сериалы для детей разных возрастов и самые ожидаемые премьеры.

С самого запуска Paramount+ для аудитории будет доступна внушительная библиотека контента, в том числе широко известные мультсериалы брендов Nickelodeon и Nick Jr., например, «Щенячий патруль», «Вспыш и чудо-машинки», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Черепашки-ниндзя» и «Мой шумный дом», легендарные игровые и анимационные фильмы производства студии Paramount Pictures, такие как «Старикам здесь не место» и «Шрек», а также анимационные шоу для взрослых Comedy Central, среди которых «Южный Парк».

Благодаря запуску Paramount+ Okko станет той цифровой площадкой, где в максимально полном объеме будет представлен контент брендов ViacomCBS. Также подписчики сервиса смогут эксклюзивно увидеть некоторые премьеры до их показа в телевизионном эфире. На старте такой премьерой станет развивающий мультсериал для дошкольников «Рог и Пегги».

Подписка Paramount+ на Okko будет регулярно пополняться новым премиальным контентом брендов ViacomCBS, включая Channel 5 и MTV — эти шоу появятся в подписке в дальнейшем. Контент Channel 5 и основная часть контента Comedy Central на территории России будет представлена впервые на Okko и будет эксклюзивно доступна подписчикам сервиса.

Яна Бардинцева, генеральный директор мультимедийного сервиса Okko, сказала: «Наше сотрудничество с ViacomCBS — абсолютно уникальная история для всего мира видеоконтента. Эксклюзивные мультсериалы и шоу для детской и молодежной аудитории, а также семейное кино в рамках подписки Paramount+ позволят ускорить рост аудитории Okko и укрепить наши лидерские позиции».

Елена Бальмонт, старший вице-президент ViacomCBS Networks International в России, странах СНГ, Балтии, Украине и Грузии, сказала: «Мы рады, что инновационное партнерство ViacomCBS и Okko в области цифровых продуктов и контента переходит на следующий уровень. Мы начинаем работать с экосистемами, и это наш первый шаг в этом направлении. Paramount+ — это единственная площадка в России, где будет представлено все созвездие наших ведущих брендов Paramount Studio, MTV, Nickelodeon и Nick Jr., а также состоятся территориальные премьеры — Comedy Central и Channel 5. Наши бренды — гарантия того, что самые высокие ожидания аудитории будут удовлетворены. Также продукт отличается мультижанровостью, беспрецедентным объемом библиотеки контента и множеством эксклюзивных шоу».

Сервис Paramount+ доступен в Okko отдельной подпиской за 199 руб. (первые три месяца, далее — 299 руб.), а также в пакетах подписок «Оптимум» и «Премиум» за 399 и 799 руб. соответственно. В июне для новых пользователей Okko будет доступна пробная версия подписки на пакет «Оптимум» за 1 рубль, который включает в себя сервис Paramount+.