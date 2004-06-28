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ASTA Anti-Spam Technical Alliance Анти-спамовый альянс Антиспамерский технический альянс

СОБЫТИЯ


28.06.2004 Сотрудник AOL обвиняется в краже 92 млн. почтовых имен 1
24.06.2004 Шестеро крупнейших провайдеров создали антиспамерский альянс 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ASTA и организации, системы, технологии, персоны:

AOL Inc - America Online 1883 3
Microsoft Corporation 25775 3
Yahoo! 3726 3
Comcast 231 2
Earthlink 156 2
Google LLC 12690 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 1
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GM - Hughes - DirecTV 123 1
AT&T - Time Warner Cable - Insight Communications 55 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Earthlink - MindSpring 24 1
Earthlink - OmniSky 9 1
Charter Communications 41 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 1
AT&T Inc 1726 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 1
Proxy-server - Прокси-сервер 346 1
Email - SPF - Sender Policy Framework - инфраструктура политики отправителя 48 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 1
Gen Digital - NortonLifeLock Symantec Brightmail Anti-Spam Skeptic 41 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
США - Джорджия - Атланта 265 1
США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 110 1
США - Техас - Хьюстон 260 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Южная Корея - Республика 7052 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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