WCM Investments распродал акции «Яндекса» Американский фонд WCM Investment вышел из капитала компании Yandex, владеющей российским «Яндексом». Информация об этом размещена на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC). WCM Investment стал акционе

По результатам "магического квадранта" систем WCM , составленного Gartner по данным на третий квартал 2012 года, лидерами рынка являются вен

Аналитическая компания Gartner выпустила ежегодное исследование рынка WCM -решений по итогам 2011 года. Согласно приведенным в нем данным, сейчас подобные продукты начинают рассматривать как составные элементы стратегии по оптимизации общения с клиентами через раз

В статье From WCM to WEM and CEM - a change of heart? ("От WCM к WEM и CEM – смена ориентиров?"), опубликованной аналитиками The Real Story Group, отмечается наблюдающийся сегодня тренд развития WC