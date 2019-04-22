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WCM Web Content Management System



22.04.2019 Американцы продали акции «Яндекса» на полмиллиарда долларов

WCM Investments распродал акции «Яндекса» Американский фонд WCM Investment вышел из капитала компании Yandex, владеющей российским «Яндексом». Информация об этом размещена на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC). WCM Investment стал акционе
09.10.2012 Gartner не пускает Microsoft и IBM в лидеры рынка WCM

По результатам "магического квадранта" систем WCM, составленного Gartner по данным на третий квартал 2012 года, лидерами рынка являются вен
23.01.2012 "Облака" "перекроили" рынок WCM

Аналитическая компания Gartner выпустила ежегодное исследование рынка WCM-решений по итогам 2011 года. Согласно приведенным в нем данным, сейчас подобные продукты начинают рассматривать как составные элементы стратегии по оптимизации общения с клиентами через раз
16.05.2011 На помощь маркетингу придет WCM

В статье From WCM to WEM and CEM - a change of heart? ("От WCM к WEM и CEM – смена ориентиров?"), опубликованной аналитиками The Real Story Group, отмечается наблюдающийся сегодня тренд развития WC
29.04.2011 Игроки рынка WCM обозначили пути развития рынка в 2011 году

ций, организованных аналитическими компаниями Garner и Forrester Research, эксперты портала CMSWire, освещающего новости рынка управления контентом, опросили несколько десятков руководителей вендоров WCM-продуктов. С их точки зрения, WCM сегодня представляет больше, чем инструменты для размещения контента на веб-сайтах, поэтому топ-менеджеры Sitecore, Fatwire, Adobe Systems, GX Softw
02.02.2011 Аналитики раскрыли риски покупки WCM-решений

В обновленном отчете рынка корпоративных порталов (систем управления веб-контентом, WCM) эксперты The Real Story Group вновь создали две независимых матрицы по продуктовым и платформенным вендорам. По мнению специалистов, платформенно-ориентированные WCM требуют большег
02.12.2010 Аналитики отговаривают бизнес от самописных WCM-решений

В исследовании Forrester Research, посвященном развитию WCM-решений (средства для управления веб-контентом, чаще всего под ними понимаются корпоративные порталы), эксперты отмечают, что бизнесу немедленно нужно перейти от использования самописных ре
08.10.2010 Управление содержанием: WCM-решения больше не нужны

Аналитики The Real Story Group подвели итоги исследования существующих WCM-решений (продуктов и платформ) по состоянию на второе полугодие 2010 года. По их мнению, среди платформенно-ориентированных вендоров WCM-продуктов лидеры в лице IBM, Oracle, Microsof
12.02.2003 Выпущена новая версия WCM-системы "NauSite" v 2.0 с открытыми кодами

Компания "NAUMEN" объявила о выпуске WCM-системы "NauSite" версии 2.0, открытой системы управления корпоративным веб-контентом. Система создана на основе программных продуктов с открытыми исходными кодами (Open Source) - CMF, Zope
12.02.2003 Выпущена новая версия WCM-системы "NauSite" v 2.0 с открытыми кодами

Компания "NAUMEN" объявила о выпуске WCM-системы "NauSite" версии 2.0, открытой системы управления корпоративным веб-контентом. Система создана на основе программных продуктов с открытыми исходными кодами (Open Source) - CMF, Zope
20.01.2003 IBM встроит систему защиты авторских прав DRM в Content Manager

Система управления цифровыми правами (DRM), написанная IBM на языке Java 2 Enterprise Edition (J2EE), впервые появится в пакете управления контентом Content Manager, заявило руководство корпорации. "IBM планирует выпустить бета-версию J2EE варианта существующей системы управления электронными носителями (EMMS - Electronic Media Management S

Публикаций - 57, упоминаний - 59

WCM и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1013 22
IBM - International Business Machines Corp 9463 21
Microsoft Corporation 24773 18
TerraLink - ТерраЛинк 283 16
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 12
Directum - Директум 1109 12
InterTrust - ИнтерТраст 329 11
Oracle Corporation 6745 9
OpenText 209 8
Adobe Systems 1559 8
SAP SE 5316 7
АйТи 1377 7
Dell EMC 5043 7
Корус Консалтинг ГК 1239 7
1С-Битрикс - Bitrix 587 7
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1168 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 6
Google LLC 11903 5
Paybot 68 5
Yandex - Яндекс 7583 4
8373 4
Рексофт - Reksoft 422 4
Naumen - Наумен 638 3
Sitecore 8 3
Инталев - Intalev 273 3
HP Autonomy - Interwoven 32 3
Broadcom - VMware 2396 2
HP Inc. 5708 2
АйТи - Аплана Группа компаний 173 2
Broadvision 69 2
OpenText - Vignette 61 2
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 72 2
Perceptive Software Deutschland - Saperion AG 13 2
Dell Technologies - Dell Computer 2138 2
Tridion 2 2
Alfresco Software 146 2
Meta Platforms - Facebook 4456 1
Cisco Systems 5141 1
Softline - Софтлайн 2917 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
WCM Investment 5 3
Meta Group 54 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 2
Лента - Сеть розничной торговли 2122 2
BMW Group 453 1
Unilever - Юнилевер Русь 158 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
Capital Group 73 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 1
Связной ГК 1372 1
WCM Investment Management 9 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 100 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 252 1
Coca-Cola Company 254 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 1
Vanguard Group 20 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 1
BlackRock 35 1
Allianz - Прогресс-Гарант СК 17 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Верный - торговая сеть 292 1
Hardling Loevner 3 1
Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 11 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1020 3
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 152 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3020 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 124 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3317 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 134 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12728 36
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1279 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 20
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10480 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6391 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7245 10
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1088 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11796 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12765 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14043 8
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 770 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6783 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6960 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7592 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9572 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10712 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12916 7
Workflow - Поток работ 336 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4086 6
Web 2.0 - Веб 2.0 397 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11616 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11312 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9324 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13959 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12240 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4827 4
Intranet - Интранет - Интрасеть 780 4
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 452 4
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3651 4
Web Interface - Веб-интерфейс 1717 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2193 4
Wiki - Вики - режим Википедии 238 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 16
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 9
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 400 9
Microsoft Office 3788 7
HCL WebSphere - IBM WebSphere 529 7
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 7
IBM FileNet 124 6
Linux OS 10146 5
Microsoft Windows 15829 5
Microsoft Edge - браузер 1998 4
IBM DB2 372 4
IBM Tivoli 281 4
IBM Content Manager - IBM Content Analytics 19 4
Oracle Java - язык программирования 3115 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 766 3
Microsoft Exchange 1752 3
Microsoft Office Word 830 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 285 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 3
Intersoft Lab - Референт 156 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 892 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 582 2
Python - высокоуровневый язык программирования 975 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 315 2
Oracle PeopleSoft 418 2
Dell Wyse 48 2
Microsoft Windows Embedded 198 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 2
Microsoft Outlook 1402 2
Microsoft Visio - MS Visio 153 2
Apple iPhone 6 4863 2
Adobe Business Catalyst - Adobe SiteCatalyst 10 2
Oracle UCM - Oracle Universal Content Management - Oracle Web Center Content - Oracle Content Cloud 25 2
ЭОС eDocLib ECM-платформа 109 2
Apache Wave - Google Wave 35 2
Adobe Digital Enterprise Platform - Adobe Digital Marketing Suite - Adobe Online Marketing Suite 17 2
Oracle CX Cloud Platform - Oracle CX Cloud Suite 26 1
Dell Wyse ThinOS 6 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 1
Курьянов Сергей 162 20
Иванова Елена 81 8
Бейдер Александр 75 7
Ипатов Вадим 84 6
Романов Дмитрий 66 6
Потапенко Михаил 45 5
Бушмелев Сергей 44 5
Сенкевич Виктор 30 5
Рыжиков Сергей 111 4
Кубликова Ирина 28 4
Галимов Максим 33 4
Trigg Mike - Тригг Майк 3 3
Black Paul - Блэк Пол 3 3
Owens James - Оуэнс Джеймс 3 3
Winrich Kurt - Винрич Курт 3 3
Payne Sloane - Пэйн Слоан 3 3
Hunkel Pete - Ханкел Пит 3 3
Ayer Sanjay - Айер Санджай 3 3
Brewer David - Брейвер Давид 3 3
Кузнецов Сергей 156 2
Федосеев Алексей 20 2
Якимчук Сергей 30 2
Житнюк Павел 33 2
Стаханов Евгений 21 2
Волож Аркадий 252 2
Липич Григорий 65 1
Семенов Александр 151 1
Невинчаный Александр 20 1
Степанов Алексей 11 1
Николаев Дмитрий 19 1
Костерева Катерина 14 1
Bowker Mark - Баукер Марк 6 1
Трещук Андрей 22 1
Гриб Андрей 17 1
Корюкин Юрий 29 1
Кругляков Роман 44 1
Щербина Сергей 14 1
Назаренко Алексей 10 1
Кочуров Евгений 15 1
Сидоренко Алексей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52432 10
Европа 21870 5
США - Калифорния 4637 5
Беларусь - Белоруссия 5776 4
Украина 7650 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 3
Германия - Федеративная Республика 12753 3
Франция - Французская Республика 7887 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14258 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1039 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14211 2
Европа Восточная 3109 2
Дания - Королевство 1303 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 220 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7633 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17315 1
Казахстан - Республика 5607 1
Канада 4909 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1393 1
Чехия - Чешская Республика 1311 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1505 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3126 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 118 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2538 1
Италия - Итальянская Республика 4370 1
Испания - Королевство 3731 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 615 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13386 1
Великобритания - Шотландия 340 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1784 1
США - Калифорния - Сакраменто 44 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 235 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4973 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7841 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2186 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3527 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5867 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2310 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4516 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6231 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7948 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1504 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5538 2
ИТ-аналитика 45 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 385 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10034 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1988 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8932 2
Энергетика - Energy - Energetically 5186 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2782 2
Цифровое право - Цифровые права 117 2
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 201 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7602 1
Экономический эффект 1096 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5933 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1249 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10104 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2469 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3670 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4928 1
Английский язык 6715 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11068 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2357 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 2
IDG - International Data Group 115 2
WikiLeaks 119 1
Times 627 1
Gartner - Гартнер 3566 10
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 9
Forrester Research 821 7
IDC - International Data Corporation 4913 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 3
Forrester Consulting 26 1
Gartner - Meta Group 8 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 706 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Content Management - Content Services Platforms 4 1
Real Story Group 4 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 618 1
БелНИИДАД - НИИ документоведения и архивного дела - Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 1 1
БГУ - Белорусский государственный университет 32 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2053 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2468 2
Docflow 147 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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