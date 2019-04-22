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WCM Web Content Management System
|22.04.2019
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Американцы продали акции «Яндекса» на полмиллиарда долларов
WCM Investments распродал акции «Яндекса» Американский фонд WCM Investment вышел из капитала компании Yandex, владеющей российским «Яндексом». Информация об этом размещена на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC). WCM Investment стал акционе
|09.10.2012
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Gartner не пускает Microsoft и IBM в лидеры рынка WCM
По результатам "магического квадранта" систем WCM, составленного Gartner по данным на третий квартал 2012 года, лидерами рынка являются вен
|23.01.2012
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"Облака" "перекроили" рынок WCM
Аналитическая компания Gartner выпустила ежегодное исследование рынка WCM-решений по итогам 2011 года. Согласно приведенным в нем данным, сейчас подобные продукты начинают рассматривать как составные элементы стратегии по оптимизации общения с клиентами через раз
|16.05.2011
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На помощь маркетингу придет WCM
В статье From WCM to WEM and CEM - a change of heart? ("От WCM к WEM и CEM – смена ориентиров?"), опубликованной аналитиками The Real Story Group, отмечается наблюдающийся сегодня тренд развития WC
|29.04.2011
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Игроки рынка WCM обозначили пути развития рынка в 2011 году
ций, организованных аналитическими компаниями Garner и Forrester Research, эксперты портала CMSWire, освещающего новости рынка управления контентом, опросили несколько десятков руководителей вендоров WCM-продуктов. С их точки зрения, WCM сегодня представляет больше, чем инструменты для размещения контента на веб-сайтах, поэтому топ-менеджеры Sitecore, Fatwire, Adobe Systems, GX Softw
|02.02.2011
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Аналитики раскрыли риски покупки WCM-решений
В обновленном отчете рынка корпоративных порталов (систем управления веб-контентом, WCM) эксперты The Real Story Group вновь создали две независимых матрицы по продуктовым и платформенным вендорам. По мнению специалистов, платформенно-ориентированные WCM требуют большег
|02.12.2010
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Аналитики отговаривают бизнес от самописных WCM-решений
В исследовании Forrester Research, посвященном развитию WCM-решений (средства для управления веб-контентом, чаще всего под ними понимаются корпоративные порталы), эксперты отмечают, что бизнесу немедленно нужно перейти от использования самописных ре
|08.10.2010
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Управление содержанием: WCM-решения больше не нужны
Аналитики The Real Story Group подвели итоги исследования существующих WCM-решений (продуктов и платформ) по состоянию на второе полугодие 2010 года. По их мнению, среди платформенно-ориентированных вендоров WCM-продуктов лидеры в лице IBM, Oracle, Microsof
|12.02.2003
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Выпущена новая версия WCM-системы "NauSite" v 2.0 с открытыми кодами
Компания "NAUMEN" объявила о выпуске WCM-системы "NauSite" версии 2.0, открытой системы управления корпоративным веб-контентом. Система создана на основе программных продуктов с открытыми исходными кодами (Open Source) - CMF, Zope
|12.02.2003
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Выпущена новая версия WCM-системы "NauSite" v 2.0 с открытыми кодами
Компания "NAUMEN" объявила о выпуске WCM-системы "NauSite" версии 2.0, открытой системы управления корпоративным веб-контентом. Система создана на основе программных продуктов с открытыми исходными кодами (Open Source) - CMF, Zope
|20.01.2003
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IBM встроит систему защиты авторских прав DRM в Content Manager
Система управления цифровыми правами (DRM), написанная IBM на языке Java 2 Enterprise Edition (J2EE), впервые появится в пакете управления контентом Content Manager, заявило руководство корпорации. "IBM планирует выпустить бета-версию J2EE варианта существующей системы управления электронными носителями (EMMS - Electronic Media Management S
WCM и организации, системы, технологии, персоны:
|Курьянов Сергей 162 20
|Иванова Елена 81 8
|Бейдер Александр 75 7
|Ипатов Вадим 84 6
|Романов Дмитрий 66 6
|Потапенко Михаил 45 5
|Бушмелев Сергей 44 5
|Сенкевич Виктор 30 5
|Рыжиков Сергей 111 4
|Кубликова Ирина 28 4
|Галимов Максим 33 4
|Trigg Mike - Тригг Майк 3 3
|Black Paul - Блэк Пол 3 3
|Owens James - Оуэнс Джеймс 3 3
|Winrich Kurt - Винрич Курт 3 3
|Payne Sloane - Пэйн Слоан 3 3
|Hunkel Pete - Ханкел Пит 3 3
|Ayer Sanjay - Айер Санджай 3 3
|Brewer David - Брейвер Давид 3 3
|Кузнецов Сергей 156 2
|Федосеев Алексей 20 2
|Якимчук Сергей 30 2
|Житнюк Павел 33 2
|Стаханов Евгений 21 2
|Волож Аркадий 252 2
|Липич Григорий 65 1
|Семенов Александр 151 1
|Невинчаный Александр 20 1
|Степанов Алексей 11 1
|Николаев Дмитрий 19 1
|Костерева Катерина 14 1
|Bowker Mark - Баукер Марк 6 1
|Трещук Андрей 22 1
|Гриб Андрей 17 1
|Корюкин Юрий 29 1
|Кругляков Роман 44 1
|Щербина Сергей 14 1
|Назаренко Алексей 10 1
|Кочуров Евгений 15 1
|Сидоренко Алексей 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 2
|IDG - International Data Group 115 2
|WikiLeaks 119 1
|Times 627 1
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